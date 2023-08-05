Yay Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023

7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kova dolunayı etkileri devam ediyor, uzaklar, seyahatler, vize, pasaport, eğitimle ilgili beklentiler gündeme yerleşebilir. İlişkiler ve finansal konularda geçmiş mevzular açılabilir, tamamlanmamış konular önünüze gelebilir.

Hayatı sorgulayacaksınız. Zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Ailevi konular, taşınma, kontrat, yer değişimi ya da aracınızla ilgili konular öne çıkabilir. Bazı eksik ya da yarım kalmış konular netleşebilir. İletişimde özellikle kardeş, arkadaş, yakın çevre, akraba ilişkilerinde anlayışlı olmalısınız. Maddi konularda beklenmedik harcamalar çıkabilir, kariyerde bekledikleriniz gecikebilir.