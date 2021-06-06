Yay Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

İkili ilişkilerle ilgili yeni kararlar, yeni yol başlangıçları hayatınıza gelebilir.

Bazı birliktelikler ciddiyete taşınırken, bazı birlikteliklerde bitiş kararları ortaya çıkabilir. Yeni ortaklık anlaşmaları, yeni iş başlangıçları, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Duygu durumunuzda olabilecek karışıklıklar ve kararsızlıklara karşı ciddi kararlarınızı 24 Haziran sonrasına bırakmanız daha yerinde olacaktır. Tutulma eşinizin, partnerinizin hayatında, kariyerinde yeni başlangıçlar şeklinde de çalışabilir. Hukuki süreçleriniz varsa destek alabilirsiniz.