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Yay Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yay Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

Venüs ve Mars iletişiminizi güçlendirirken, genel yaşamınız hareketleniyor. Yeni tanışmalar yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, sosyal hayatınız, yakın arkadaşlarınız uzun bir dönem gündeminizde yer alacaktır. Kısa seyahatlere çıkabilir, toplantı ve görüşmeler yapabilir, yeni ticari girişimlerde bulunabilirsiniz. Başvurularınızdan geri dönüşler yaşanabilir. Aşk ilişkilerinde mantıklı kararlar alın. Hayal kırıklıklarına dikkat edin.

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