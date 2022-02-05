Yay Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay etkileri devam ediyor. Adımlarınızı sağlam atmalı, geleceğinizle ilgili kararları ve sorumlulukları yerine getirmelisiniz.

Yeni projelere başlayabilir ya da çalışmıyorsanız yeni bir işe başlayabilirsiniz. Kazançlarla ilgili mücadele verip kaynaklarınızı genişletmenin yolunu arayacaksınız. Yeni anlaşma yapabilir, beklediğiniz, alamadığınız bir para varsa elinize geçebilir. Sağlığınıza, bağışıklığınıza, solunum yollarınıza bu hafta dikkat edin. Harcamalarınız artabilir.