Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

Yay Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

8-14 Mart 2021 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
7 Mart 2021
Yay Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

Genel motivasyon ve yaşamsal enerjinizde düşüş meydana gelebilir.

Kendinizi yapmak istediğiniz plan ve hedeflerinizin içinde kararsız hissedebilir, belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Aile, ev, yuva, ilişkiler anlamında sağlam adımlar atmalısınız. İlişkilerde fazla fedakâr davranışlar hayal kırıklığı yaratabilir. Mal, mülk alım satımı, gayrimenkul, taşınma, yer değişikliği gibi konular gündeme gelirken, yeni kararlar alabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizin sorumlulukları ve sağlıkları ön plana çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
27 Şubat Başak Dolunayı: Olduğu kadar olmadığı kader
18 Şubat – 20 Mart Güneş Balık burcunda: Gri bulutlar dağılıyor
Satrün – Uranüs karesi: Ben eski ben değilim