Yay Haftalık Burç Yorumu / 8-14 Mart 2021

Genel motivasyon ve yaşamsal enerjinizde düşüş meydana gelebilir.

Kendinizi yapmak istediğiniz plan ve hedeflerinizin içinde kararsız hissedebilir, belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Aile, ev, yuva, ilişkiler anlamında sağlam adımlar atmalısınız. İlişkilerde fazla fedakâr davranışlar hayal kırıklığı yaratabilir. Mal, mülk alım satımı, gayrimenkul, taşınma, yer değişikliği gibi konular gündeme gelirken, yeni kararlar alabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizin sorumlulukları ve sağlıkları ön plana çıkabilir.