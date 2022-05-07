Yay Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Yay burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Jüpiter aşk hayatınızda hareketlilik, yeni başlangıçları getirebilir. Süregelen bir ilişkiniz varsa resmiyete taşımak mümkün olabilir. Motivasyonunuz yükseliyor.

Çocuklarınız varsa onların eğitimi, genel yaşamı, işinde, ilişkilerinde çeşitli fırsatlar ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Anne baba olmaya karar verebilirsiniz. Sosyalleşeceksiniz. Yeni yatırımlar yapmak mümkün ancak spekülatif yatırımlarla ilgileniyorsanız kayıplara dikkat edin. Yaratıcı yönleriniz varsa bunu değerlendirebilir, hobinizi bir kariyere geçirebilirsiniz.