Yay burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Yay burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 5. evinizde ilerleyecek olan Mars agresyon, tutku, mücadele gücünüzü aşk meşk konularına yöneltmenize neden olabilecek. Bu dönem libidonuz oldukça artabilir ilişkilerinizin temeli daha çok seks olabilir. Bunun yanı sıra özel hayatınızda kafanıza koyduğunuz kişileri biraz mücadele ile elde edebileceksiniz. Yalnız özel hayatınızda biri var ise onunla da aranız oldukça gerilebilir. Bir diğer olası etkisi de hamilelik ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Eğer çocuğunuz var ise bu dönemde zıvanadan çıkabilir ve sizi sinir küpüne çevirebilirler. Hamile kalmak içinde oldukça uygun bir süreç sizler için. Eğer ki işiniz oyunculuk, yaratıcılık gerektiren bir sektör veya sanatla ilişkili ise bu dönem işleriniz baya hız kazanabilecek.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili 23 Ocak tarihine kadar önemli kararlar alabilir, görüşmeler yapabilir, fikir alış-verişinde bulunulabilir, ortaklıklara girişebilirsiniz. Kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilir, mantıklı ve sağduyulu adımlar atmanız gerekebilir. Bütçenizi yeniden gözden geçirip, akılcı çözümler üretebilirsiniz. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza seyahat edecek olan Venüs sizi bir adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Yalnız yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz, çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellikte yaptırabilir. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir, ilişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular seyahatler, eğitim, yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular olabilecektir. Bu ay bol bol seyahat edebilirsiniz, tatil planları yapabilirsiniz, bazılarını iş hayatında kullanabilecekleri tarzda bir eğitime başlayabilirler. Özellikle bilgisayar veya dil eğitimi olabilir. Kardeşlerinize bu ay daha fazla vakit ayırabilecek, onlara destek olabileceksiniz. Web sitesi, blog, kitap yazma..vb konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle çok fazla ilgilenmekten kendin ize vakit ayırmayı da ihmal etmemelisiniz. Tanıtım, reklam, yayıncılık gibi konulara da odaklanabilirsiniz. Kitap çıkarmak gibi bir planınız varsa bu bir aylık süreçte yayın evleri ile görüşmeler yapabilirsiniz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma etkisi ile iş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer ki elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var bir yayın evi arayışı içindeyseniz, işte bu tutulma sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir, ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. Tutulma etkisi ile eğer ki bir iş arayışınız var ise çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişinin artacağı konular seyahatler, eğitim, yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konular olabilecektir. Bu ay bol bol seyahat edebilirsiniz, tatil planları yapabilirsiniz, bazılarını iş hayatında kullanabilecekleri tarzda bir eğitime başlayabilirler. Özellikle bilgisayar veya dil eğitimi olabilir. Kardeşlerinize bu ay daha fazla vakit ayırabilecek, onlara destek olabileceksiniz. Web sitesi, blog, kitap yazma..vb konularda araştırmalar yapabilirsiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar maddi anlamda bereketli, kazançlarınızın artabileceği bir süreç olacak. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım ve satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halükarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor. Tabi bu geçiş özellikle giysi alışverişlerinin de en çok yapıldığı dönem, güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına da sıkça alış-verişler yapabilirsiniz. Yükte hafif pahada ağır şeyleri alabilirsiniz bu süreçte daha çok. 4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte teknoloji ve internet araçlarını kullanarak iletişim konularını hayatınızda daha görünür bir hale getirebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeme gelebilir, yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle teknolojik ürünlerle ilgili araştırma yapıp, okuyabilirsiniz.

10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok ev, yuva, aile, yerleşim konularına odaklanmaya başlayacak. Bu konular üzerinde konuşmalarınız şekillenebilecek, kararlar almanız gerekebilecek. Eğer yeni bir ev ya da araba alacak veya kiralayacaksanız, karar verirken dikkatli olun, kandırılmamaya özen gösterin. Özellikle ikinci el ürünler alırken. Bu dönem aileniz, kökleriniz hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyebilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Bu dönem farkında olmadan sık sık ailenizden, çocukluğunuzdan bahsettiğinize şahit olabilirsiniz. 14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Enerji, motivasyon, güç ve cesaret getirecek iş yaşamınıza. Fakat bunun yanında eşantiyon olarak agresyon ve mücadele de eklenecektir. Birlikte çalıştığınız kişiler ile zaman zaman ipler gerilebilir, inatçı ve dediğim dedik bir yapı sergilerseniz zararlı çıkabilirsiniz. Yeniliklere ve yeni fikirlere karşı açık olmalısınız. Yine sağlığınıza dikkat etmekte fayda var. Mars 6. evinizde hazır hareket ediyor iken, bence hemen bir spor salonuna yazılmakta yarar var.

19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak, iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti,..vs de bir takım arazlar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs'ün burç değişimleri tarihte ve dünyada büyük gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Fransız ihtilali, sanayi devrimi…vb gibi dünyanın seyrini değiştiren büyük olaylar. Uranüs jenerasyon gezegeni olduğundan, bireysel haritalarda etkileri dünya üzerinde ki kadar büyük olmayabilir. Tabii eğer Boğa burcunda yerleşmiş kişisel gezegenleriniz yok ise! Uranüs 6. evinize geçtiğinde, çalışma yöntemlerinizde farklılıklar katabilir, alışılmışın dışında işler ortaya koyabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızın bu zamandan sonra monoton olacağını pek düşünmüyorum. Sürpriz değişimler, sürekli bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Sürekli bir yenilik ve değişiklik isteği hüküm sürebilir iş ortamınızda. Stabiliteyi sağlamak zordur. Bir diğer olası etkiler ise, eğer Uranüs 6. evinize geçtiğinde sert açılar altına girerse, bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Tansiyon, kalp ritminde problemler, sinirsel bir takım rahatsızlıklar, baş ağrıları oluşabilir. Uranüs'ün etkilerinden önümüzdeki ay daha detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım.

6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım-satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Yeni Ay su grubundan bir burç olan balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Bir de bu Yeni Ay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk ve çocuklarla ilgili konular olacaktır. Bugün ve takip eden bir ay boyunca sizlere aşk var! Elbette sizler aşırı tüketici davranmadığınız sürece ancak kalıcı olabilecektir. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu bir aylık süreci değerlendirebilirsiniz. Yaratıcılık, sahne, organizasyon işleri ile ilgileniyorsanız işlerinizin en yoğun olacağı bir süreç olacak sizler için. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Dolunay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde evinizi daha konforlu, keyifli bir hale getirmeniz için bir şeyler yapabileceğinize işaret ediyor, aile içinde, evinizde keyif ve huzur rüzgarları esmeye başlıyor. Evinize dekoratif anlamda minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Venüs etkisi sayesinde evinizde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, ev hediyeleri alabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan güzel destekler görebileceksiniz bu hafta. Aile ortamınızda huzur, güveni, uyumu yaratan siz olabilirsiniz. Yaşadığınız ülkenin doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini gezebilir, kendi atalarınızı köklerinizi araştırabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız ailenizin tanıştıracağı biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Eğer evli iseniz evinizde barış ortamını sağlama görevi size düşer. Evinizde arkadaşlarınızla daha mutlu zamanlar geçirebilir, onlara hizmet etmekten keyif alabilirsiniz. Aşk, yakın çevrenizde, aynı mahallede, aynı semtte olan biri ile olabilir eğer yalnız iseniz.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars ikili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkileri ile ilgili konularda stres, mücadele, enerji, motivasyon getirecektir. Şimdi bu etki sayesinde eğer hayatınızda partner veya ortak var ise onunla zaman zaman fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz yalnız bu çatışmanın dozajı bir parça sert olabilir. Karışınızdaki kişiyle ilgili kendinizi sürekli stres altında hissedebilirsiniz, veya onunla sürekli mücadele etmeniz gereken bir ortamda bulabilirsiniz kendinizi. Eğer hayatınızda özel birisi yok ise, kafanız oldukça karışacak demektir, acaba kimi seçseniz, kiminle birlikte olsanız? Bir iyi etki daha, düşmanlarınız, size zarar vermek isteyenler kartlarını size karşı açık oynayacaklar, sizler bu sayede düşmanlarınızı daha iyi tanıyor olacaksınız.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yaratıcılık gerektiren sanat vb. konularla yakından ilgilenebilir, yaşamın daha eğlenceli, sizi memnun edici taraflarına yönelebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu Yeni Ay aslında sizin aşk evinizde meydana gelecek. Fakat! Eğer bir partneriniz yok ise oldukça flörtöz olabileceksiniz, birden fazla kişi ile görüşebilir, yemeklere çıkabilir, randevulaşabilirsiniz. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hobileriniz, özel hayatınız, aşk, çocuklarla ilgili konular daha da ön planda olabilecek hayatınızda. İletişim gücünüzü hayatınızın bu alanlarında daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayabileceksiniz. Aşk anlamında eğer yalnızsanız daha flörtöz olabilirsiniz. Yeni hobiler elde edebilir, hayatın keyifli ve eğlenceli tarafları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Eğer işiniz yaratıcılık gerektiren, metin ve reklam yazarlığı…vb bir iş ise oldukça orijinal fikirler uçuşabilir zihninizde.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir, ödeme, borç alacak verecekle ilgili. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir, fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var. Dolunay ile beraber kariyerinizi ilgilendiren konularda bir fırsat, şans ile de karşılaşabilirsiniz. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ve asıl aşk dönemi sizler için başlamış olacak. 15 Mayıs’a kadar yalnız olanlar aşka kendilerini çok daha yakın hissedebilecekler, kendinizi çekici kılmak için fiziksel görüntünüzde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu tarihe kadar girişimlerde bulunabilirler. Süper keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz.

20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Eğer iş arıyorsanız sık sık iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. 30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. 2. evinizde geri hareket eden Satürn; finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. İş ve çalışma ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak bu Yeni Ay, yeni projeler ve yeni müşterilerle bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu Yeni Ay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda huzur ve başarıyı yakalamanız çok daha kolay olacaktır. Birlikte çalıştığınız kişiler ile daha verimli paylaşımlar gerçekleştirebilirsiniz, kazançlarınızı artırabilirsiniz, yeni işler, projeler gündeme gelebilir, işinizle ilgili sözleşmeler anlaşmalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda iletişim trafiğiniz oldukça artmaya başlıyor, iş ile ilgili seyahatlere çıkabilir, yeni şeyler öğrenmek adına bazı eğitimler alabilirsiniz.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlık! Olası sorunların üstesinden hızla gelebileceksiniz, profesyonel diyet veya spor desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni iş projeleri, teklifler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin güzel gelişmelerin yaşanabileceği keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz! Eğer iş arıyorsanız sık sık iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. İkili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkileri ve evlilikle ilgili konularda stres ve gerginlik yaratan süreç artık geride kalıyor. Şimdi mücadele edeceğiniz, uğraşacağınız, efor sarf edeceğiniz alan para ile ilgili konular olacaktır. Ödemeler, krediler, borçlar, taksitlerle ilgili olacaktır. Para gelir ama geldiği gibi gider, hesabınızı yapmakta zorlanabilirsiniz. Borçlarınızı almakta zorlanabilir, mirasla ilgili konularsa sıkıntı çıkabilir. Elbette olmasını temenni etmeyiz, ama bazılarınız minik operasyonlar geçirebilir. Bu daha çok mide, göğüs ile ilgili olabilir. Başkalarına yardım etmek ve onların hakkını savunmak konusunda son derece başarılı olan olacağınız bu süreçte, bunu duygusal patlamalar olmadan, mantıklı ve stratejik bir şekilde yapmayı öğrenmeni gerebilir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yok ise bu Dolunay’da hayatın gizemli, ökült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefelerle ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir, ama bunlara çok fazla takılmayın.

21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Güneş de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise bitebilir de. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat!

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay genel anlamda pozitif etkilere sahip arkadaşlar. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise yeni ay desteği ile bitebilir de. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat! 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte başkalarına ait finansal konularla ilgili daha çok kafa patlatacağınıza, ortaklaşa kazanılan gelirleri arttırmak için yeni fikirler üretebileceğinize işaret ediyor. Yalnız finansal konularla ilgili mantıklı olmak yerine daha duygusal kararlar vermeye yatkın olabilirsiniz. Bu finansal konular aile bireyinizi bağlayan konularda olabilir.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler arenasında etki edecek, özellikle bekarlar, yalnızlar yeni özel ilişkilere hazır olun! Hatta bum süreç içinde bazılarınız evlenme teklifi alabilir, evlenebilir de! Yeni kazanç getirecek ortaklık teklifleri gelebilir de! İlişkilerinizde olası sorunların üstesinden bu etki ile rahatça gelebileceksiniz. Alacağınız ger türlü sosyal aktivite davetlerini katılmaya çalışın, aşk orada bir yerde olabilir. 17 Haziran’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bağımlı olduğunuz bir konu ile ilişkili, sigara, alkol…vb konularda profesyonel bir destek yardımı ile kurtulabilirsiniz. Tabii bu yeni sayfa sadece sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan da kurtulmak için destekleyici olacaktır. Finansal bir krizi çözebilmek için hatırı sayılır kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Yeni ürün ortaya koymak, yeni bir projeye başlamak, yeni bir iş girişiminde bulunmak, şirket açmak, büyümesini istediğiniz herhangi bir durum için başlangıçlar yapabilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, burslar, borçlar, ödemeler, eşinizin finansal koşulları olacaktır. Bu dönemde çalışmadan para havadan gelir, ama sonra ödenmesi gerekir. Almak istediğiniz krediyi rahatlıkla alabilirsiniz, banka işlemlerinden dolayı genelde şanslı olursunuz. Borçlarınızı çok daha rahat ve düzenli bir şekilde ödeyebilirsiniz. Olası borç arayışlarınız daha ılımlı bir şekilde karşılanır, ev almak için eviniz için de kredi çekebilirsiniz.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki yedi haftalık süreçte seyahatleriniz yükselen bir ivme ile artmaya başlıyor, bunların bazıları yurt dışına yapılacak olan yolculuklar olabilir. Bu yedi haftalık süreçte enerjinizi yönlendireceğiniz, mücadele vereceğiniz alanlar, akademik eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılarla ilgili işler olacaktır. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerle bir araya gelecek, onlardan harika destekler alabileceksiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi, iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. 8. evinizde hareket edecek olan Venüs sayesinde başkalarının finansal kaynaklarından daha rahat yararlanabileceksiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal konularında iyileşmeler gözlemeyebilirsiniz. Borç aradığınız anda kuracağınız iyi ilişkiler sayesinde rahatlıkla borç bulabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar belki de ev veya araba almak adına kredi çekmek için adımlar atabilirsiniz. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir. Eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin, Merkür Retroları’nda sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz. Eğer ithalat, ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.

23 Temmuz’da hafta Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, eğitim, hukuksal konular, felsefi konular, hayatın anlamı, dinsel konular, yabancılarla ilişkiler, yurt dışı ile ilgili konular, uzak akrabalarla ilgili konular çok daha fazla ön planda olacak hayatınızda. Bu konuları daha kolay idare edebilecek, organize edebilecek, hakimiyet kurup olayları istediğiniz şekilde yönlendirebileceksiniz. Daha çok araştırmalar yapabilir, okuyabilir, bilgi alabilirsiniz. Bu arada unutmadan tatil planı yapmaya başlayın bakalım artık!

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, ticaret, ithalat, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda oldukça şanslı bir süreç içine gireceksiniz. Bu gibi işlerden ve bu konulardaki gelişmelerden mutluluk duyabileceksiniz. Yalnız olanlar, yurt dışında veya sizden uzakta yaşayan birileri ile bir gönül macerası içine de girebilirler.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, eğitim, seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uzak akrabalar ve tanıdık sayılabilecek arkadaşlarınızla ilgili konularda süper sevindirici haberler, gelişmeler yaşanabilir. Yurt dışı menşeli bir iş teklifi gelebilir, uluslar arası bir firma ile görüşmeye gidebilirsiniz veya iş ile ilgili size keyif verecek bir takım seyahatlerde gündeme gelebilir. Ama derseniz ki, tatil ne olacak, işin o kısmı biraz karışık arkadaşlar şöyle ki, tatile çıkmadan önce son kontrollerinizi dikkatli yapın, biletinizi, bavulunuzu, yanınıza almanız gereken şeyleri tekrar tekrar kontrol edin. Bir takım minik aksilikler keyfinizi kaçırmasın.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık tatil planlarınızı organize etme zamanı, yurt dışı için turları araştırabilirsiniz, yabancılar, ithalat-ihracat,alım ve satım..vb konularla ilgili iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile su, deniz aşırı bir yolculuk gündeme gelebilir. Yalnız kandırılmaya müsait olabilir, söylenen her söze inanmamakta fayda var. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla ilgili konularda minik hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu dolunay zamanı birliktelikleri olanlar, sevgili veya eşleri ile birlikte keyifli bir yolcuğa çıkabilir, ama hayatınızda özel biri yok ise yakın çevrenizden biri ile de çıkabilirsiniz yolculuğa. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer ve mesleki konularda sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, mesleki anlamda daha fazla enerji ve efor sarf edecek, daha fazla yorulacak ve stresle mücadele etmeniz gerekecek. Eğer doğru adımlar atarsanız kariyerinizde zafere ulaşmamak için hiçbir sebep yok! Çok daha detaycı ve mükemmel bir şekilde çalışabilecek, aynı anda bir çok işi hakkıyla yapabilecek gücü verecektir size Mars.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Akrabalarınızdan, mevki statü sahibi kişilerden destekler görmeniz konusunda destek sunacaktır size. Bunun yanı sıra keyif be neşe veren bazı yolculuklar gündeme gelebilir, yüksek öğrenimle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler ve hukuksal konulara odaklanmanızı sağlamanın yanı sıra, daha çok okumanızı ve araştırmanızı sağlayacaktır. İthalat, ihracatla ilgili konularda yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iletişim odaklı olacağınıza işaret etmekte. Üstlerden önemli destekler, tavsiyeler, terfiler alabilirsiniz. İşinizle ilgili seyahatler ön plana çıkabilir, yeni bir takım eğitimler, seminerler gündeme gelebilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. Sizleri memnun etmek pek kolay olmayacaktır bu konuda. Bunun yanı sıra iyi veya kötü ağzınızdan çıkan her kelime fazlası ile göz önünde olacak ve kolay fark edilecektir. Eğer ki iş arama sürecindeyseniz bu dönem iletişimin yoğun olduğu; satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, marka yönetim, sosyal medya yönetimi, bilişim, internet gibi alanlarda iş bulma şansınız çok daha yüksek olacaktır. İşinizi yaparken çok daha titiz ve dikkatli olacaksınızdır.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İş, kariyer, statü, hayat amacı, saygınlık, kariyer hedefleri, üstler, patronlarla ilişkilere işaret eden alanda meydana gelecek. Genel olarak, iş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Son 10-15 gündür üzerinde uğraştığınız işleriniz varsa artık bu hafta o işleri tamamlama, toparlama zamanı olacaktır. Yeni iş başvuruları yapabilir ya da işinizle ilgili konularda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan oldukça fayda ve destek görecek, daha sosyal olacak, yeni sosyal ortamlar için içine girecek, yeni insanlarla tanışacaksınız. Eğlence hayatı ve biraz daha parti davet konser gibi etkinliklere çok daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Yalnız olanlar yeni tanışacakları veya girecekleri sosyal ortamlarda minik yakınlaşmalar yaşayabilirler. Dostlarınız, arkadaşlarınız ile olan problemlerin üstesinden çok rahat bir şekilde gelebileceksiniz. İş hayatında kazandığınız gelirleri de arttırabilecek, üstlerinizden güzel destekler alacaksınız. Bazı dostlarınız ve arkadaşlarınız size partner bulmanız açısından arabuluculuk yapabilirler.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde sizleri oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızın fikirleri görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak keza sizin de fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul alım ve satım konuları ön planda. Bu işlerle ilgilenirken zaman zaman stres ve baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda güç çekişmelerine dikkat. Dolunay su grubundan bir burç olan Balık burcunda olacağından, evinizde veya ofisinizde su tesisatı sorunları oluşabilir. Banyo, tuvalet, mutfağı yeniden bir elden geçirmeniz gerekebilir. Ya da diyelim ki yeni bir yer satın alacaksınız, alacağınız yerin tesisatını bir ustaya göstermeden, kontrol etmeden almayın. Ya da kiralama yapacaksanız da aynı şekilde evi veya ofisi iyice gözden geçirtin. Bir de bu Dolunay zamanı evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak içinde uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler alabileceksiniz. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Bir dostunuzla aranızda para ile ilgili bir mevzu oluşabilir, ödeme, borç alacak verecek ile ilgili. Olası bu konu ile ilgili bir sorunu çok fazla büyütmemeye özen göstermekte yarar var. Bunun yanı sıra hayatınıza arkadaş bazında yeni kişiler katılabilir, fakat yeni tanışacağınız kişilerin iyi niyetli olup olmadığına dikkat etmenizde yarar var.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile sezgileriniz, varsa bir takım psişik yeteneklerinizde artışlar meydana gelebilir, yalnız iletişim, kendinizi ifade etme ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu dönem zihnen düşünmek, organize etmek, hayal etme zamanı ama bunları fiziksel dünyaya aktarmakta zorlanabilirsiniz. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatındaki gerginlik sona erip, oldukça sosyal ve hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Arkadaşlarınızla birlikte daha çok vakit geçirebilecek, yeni kişilerle tanışacak, enerjinizin bir çoğunu onlar için harcamaya başlayacaksınız. Yalnız sosyal ilişkilerinizi dengelemek, herkesin isteklerine koşturma hali sizi biraz yorabilir. Kimsenin özel hayatına, ilişkisine pek karışmayın bu süreçte, sonra ihale sizin üstünüze kalmasın, kötü kişi siz olmayın. Arkadaşlarınız, dostlarınızla birlikte iş ortaklıkları kurmak içinde pek uygun bir dönem değil.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, özel hayatınızı ve ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç olacak, Venüs 12. evinizde hareket ediyor olacak. Halk dilinde “kısmetim kapalı” dendiği bir dönemde diyebiliriz. İlişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Yine bu dönem genital bölgeniz hassas olabilir, ağrılar, kaşıntılar oluşabilir. Sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Veya bir diğer olası etkisi ise, gizli ilişkileri içine çekilebilir ve etrafınızda ki kişilere bundan pek bahsetmek istemeyebilirsiniz. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Daha içe dönük olabilir, kendinizle kalmak isteyebilir, iç dünyanızı sorgulayabilirsiniz. Hayatın neresindeyim, hedeflerim neler gibi konuları sıkça düşünebilirsiniz. Bu bir aylık süreç yeni başlangıçlar yapmak için pek elverişli zamanlar değil açıkçası, elinizde ki potansiyel işleri bitirmenizde yarar var. Sağlığınızda da özen göstermelisiniz, bünyenizin zayıf olacağı bir sürece giriyorsunuz. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yok ise bu yeni ayda hayatın gizemli, ökült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefelerle ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir, ama bunlara çok fazla takılmayın.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza seyahat edecek olan Venüs sizi bir adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Yalnız yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz, çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellikte yaptırabilir sizlere. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir, ilişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal bir kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu Dolunay zamanı bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eşinizden veya partnerinizin fikirlerinden düşüncelerinden rahatlıkla yararlanabileceksiniz. Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedi sürpriz ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Hafta boyunca anlaşmalardan, sözleşmelerden yana şansınız açık olacak. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın, ruhsal konular, bilinç altı, sağlık, yaşamınızda kontrolünüz dışı gelişen olaylar, konular, gizli düşmanlıklar, dedikodular üzerine olacağına işaret etmekte. Bu dönem arkanızdan iş çeviren, gizli düşmanlıklar besleyen kişilerle yüz yüze gelmek durumunda kalabilirsiniz, belki de yüzleşme dönemidir ama hepsinin üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. Yalnız bu süreçte bağışıklık sisteminiz çok kuvveti olmayabilir, çabuk rahatsızlanabilirsiniz, bu yüzden ekstra dikkatli olmanızda yarar var. Kendi içinize dönebilir, ruhsal, psikolojik, bilinç altı ile ilgili konulara daha fazla kafa yorabilirsiniz. Uyku düzeni ise hafiften sorun teşkil edebilir.

22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ile beraber artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef için de harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda şansınız açık olacak, eğitim içinde aynı şekilde. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar; maddi anlamda bereketli, kazançlarınızın artabileceği bir süreç olacak. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım – satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halükarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor. Tabi bu geçiş özellikle giysi alışverişlerinin de en çok yapıldığı dönem, güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına da sıkça alışverişler yapabilirsiniz. Yükte hafif pahada ağır şeyleri alabilirsiniz bu süreçte daha çok.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni Ay ile birlikte hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz, özellikle sağlığınızla ilgili konularda. Bağımlı olduğunuz bir konu ile ilişkili sigara, alkol gibi…vb profesyonel bir destek yardımı ile kurtulabilirsiniz. Tabii bu yeni sayfa sadece sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan da kurtulmak için destekleyici olacaktır. Finansal bir krizi çözebilmek için hatırı sayılır kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Yeni ürün ortaya koymak, yeni bir projeye başlamak, yeni bir iş girişiminde bulunmak, şirket açmak, büyümesini istediğiniz herhangi bir durum için başlangıçlar yapabilirsin.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise Dolunay desteği ile bitebilir. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Biraz dikkatli olmanızda yarar var, söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. Bunun yanı sıra hassas ve alıngan olabilir, direk duygusala bağlayabilirsiniz bu hafta.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle çok daha uyumlu ve de keyifli birliktelikler geçirebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda genel anlamda destekleyici etkiler devrede olacak ve ay sonuna kadar belki de önümüzdeki ay için tatil planları yapabilirsiniz. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun.