Yay burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Yay burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

3 Ocak’ta hareketi, mücadeleyi, motivasyonu işaret eden Mars, burcunuza geçiş yapacak ve 15 Şubat’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz ve çaba sarf edeceğiniz alanların kendi kişisel yetenekleriniz ve motivasyonlarınızla ilgili olabileceğine işaret eder. Uyku dönemi sona erdi arkadaşlar, artık harekete geçme, girişimlerde bulunma, yaşamınızda hız katma zamanı! Şu dönem sizler için süper bereketli bir dönem, iyi kullanın. Yalnız sakarlıklar ve minik kazalara da dikkat edin, işin içinde Mars var sonuçta. Daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Cinsel anlamda da tam performans sergileyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Daha girişken, daha agresif kendinizi çok daha güçlü ve motive hissedeceğiniz bir dönem başlıyor. Spora başlamak için de sizler için harika bir dönem. Yalnız kaslarınızı yine de çok fazla zorlamamanızda fayda var. Adeta turbo motor takılmış gibi hareket edeceksiniz. Daha sivri ve her an tartışmaya da hazır olabilirsiniz.

10 Ocak’a ise 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu tutulmanın ana konuları olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde borçlarınız ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Bu tutulmaya Merkür ve Satürn karşı durmakta. Parasal konularda ciddi kararlar alabilir, bazı kurallar koymanız gerekebilir. Parasal konularda kendinize çeki düzen vermeniz gerekebilir. Ciddi bir takım yatırımlar yapmanız gerekebilir.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro, yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn finans ve bütçe konuları, sahip olduğunuz kaynaklar, eşyalar, değerlerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç olacak.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. İlişkiler alanınızda geri gidecek olan Venüs, ilişkiler ve ortaklıklar alanında bu dönem kafaları karıştırabilir. Ya da eski sevgilileriniz sizinle iletişime geçebilir. İlişkilerde ve ortaklıklarda iletişim kazaları olabilir, anlaşma ve ortak payda da buluşmak pek kolay olmayabilir.

13 Mayıs’ta ise Jüpiter Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Parasal konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir, parasal konularda beklentiniz yeteri kadar karşılanmayabilir, bir süreliğine paranızın bereketinin kaçtığını düşünebilirsiniz. Biriktirmek, yatırım yapmak bu dönem çok kolay olmayabilir.

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Tutulma ile beraber hayatınızda yeni bir takım başlangıçlar yapmak, girişimlerde bulunmak, yeni bir sayfa açmak, kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve değerlendirmek, fiziksel olarak değişiklikler yapmak, zayıflamak, spora başlamak için motivasyonunuzun yüksek olacağı bir zaman diliminde olacaksınız. Yalnız Mars'ın tutulmaya zorlayıcı bir görünümde olması özellikle aile ve yaşadığınız yer ile ilgili stresli durumların da olabileceğini göstermekte. Taşınmak, yer değiştirmek, ev almak veya satmak ile ilgili mücadele etmeniz gerekebilir ya da bu konular sizi ekstra yorabilir. Aile içinde tartışmalar, gerginlikler söz konusu olabilir. Yaşam su sıralar sizin için pek de huzurlu olmayabilir. Sakarlıklara, kazalara, ev kazalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu tutulmanın ana konuları olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

5 Temmuz’da ise 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Bu tutulmaya Uranüs'ün desteği sayesinde değişik, sıra dışı yatırım olanakları ile karşılaşabilirsiniz. Sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz bu dönemde. Parasal konularda risk almak isteyebilirsiniz ki alacağınız riskler sizler için kazançlı olacak.

9 Eylül itibari ile Mars Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar bu geri hareket devam edecek. Mars haritanızın 3. evinde geri gidecek. 3. ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte, hele onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de -ki bence bu en önemli olanı- trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar yaşanabilir, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Elinizdeki işleri satmak için tekrar tekrar uğraşmanız gerekebilir ama yılmayın!

21 Kasım’da Güneş burcunuza geçiş yapacak. Burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ile beraber artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef için de harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda şansınız açık olacak, eğitim için de aynı şekilde.

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde yer tutmaya başlayacak. Yeni ortaklıklar, anlaşmalar yapmak isteyebilir ya da varsa ilişkiniz daha da derinleşmek isteyebilir veya ilişkinizin gidişatını sorgulayabilirsiniz. Tutulmanın yöneticisi olan Merkür, Akrep burcunda seyahat ettiğinden dolayı, bu dönem sizden saklanan bilgiler, sözler önünüze düşebilir. Ya da birilerinin arkanızdan iş çevirdiğine şahit olabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili kararlarınızı bu gibi durumlar derinden etkileyebilir. Ya da gizlilik içinde bir takım anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz bu dönemde.

1 Aralık’ta Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 21 Aralık’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim, hayatınızın temelinde yer alacak. Önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz. Yurt dışına seyahatler organize edebilirsiniz. Yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreçtir. Hukuksal konularda destekleyici, olumlu etkiler söz konusu olabilecektir. Bol bol bulmaca çözebilir veya zihin egzersizleri yapabilirsiniz. En güzel tarafı, araştırma yapmak, okumak, yeni bilgi sahibi olmak için idealdir. Yine bu dönemde yabancı dil eğitimine başlamak için de harikadır açıkçası! Daha neşeli, esprili, şakacı olacak ve kelimelerinizle, kendinizi ifadenizle, fikirlerinize dikkat çekici olacaksınız.

14 Aralık’ta ise 23. derece Yay burcunda, işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Oldukça hareketli fikirleriniz ve düşüncelerinizle göz dolduracağınız bir tutulma olacak. Bu dönem yeni bir eğitime başlamak, eğitim vermek, seminerlere katılmak, yeni bir şeyler öğrenmek ve öğretmek, internet üzerinden projelere başlamak için destekleyici etkiler altında olacaksınız.

15 Aralık’ta Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 7 Ocak 2021 senesine kadar seyahat edecek. Burcunuzda seyahat edecek olan Venüs sizi adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Yalnız yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellik de yaptırabilir. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizi beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir, ilişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma ve sınırlandırmalarla ilgilidir. 3. evinizde ilerleyecek olan Satürn, size doğru iletişim nasıl kurulur, geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur, yakın çevrem ile nasıl doğru iletişim kurarım, kardeşlerimle ilişkilerim nasıl olmalı gibi sorulara yanıt aramanıza neden olabilecektir. Bu transit zamanında bazı şeyleri düzenleme, tasnif etme dönemi olabilecektir sizin için. Yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Valla bu dönem kardeşlerinizle aranızda türlü sorunlara sürekli çareler üretmek durumunda kalabilirsiniz, onların sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Aslında iletişim kurmayı öğreneceksiniz ama Satürn öğretirken yerleri öptüre öptüre öğretir haberiniz olsun. Öyle web sitesi açayım, iki ürün satayım köşeyi döneyim diyorsanız avucunuzu yalarsınız. Önce pişeceksiniz sonra kazanacaksınız. İletişim, satış, pazarlama ile ilgili konularda kanun dışı işler yapayım demeyin sakın, sonra adaletin terazisi tepenizde parçalanır bilginiz olsun. Bu dönem daha çok yazacak belki, daha çok okuyacak ya da yeteneklerinizi geliştirmek için türlü eğitimler alacaksınız. Kişisel yeteneklerinizi artık mesleğe dönüştürebilirsiniz bu dönemde. İlk defa kitap çıkartabilirsiniz. Kendinizi satış, pazarlama, reklam konularında geliştirebilirsiniz.

Sene boyunca Jüpiter, para evinizde seyahat edecek. Finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zarar da getirebilir. Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir. Her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. “Ben harcayayım ki gelsin” mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem parasal hareketlerinizi büyük bir gizlilik prensibi içinde de yürütebileceksiniz.

19 Aralık’ta Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzdeki bir sene boyunca iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak, ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar. Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi gibi kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinde satış işlerine başlayabilirsiniz. Bu işler daha çok gıda, tarım, beslenme, temizlik gibi konular üzerine olabilir. Bu 13 aylık dönemde leyleği havada görmüşçesine çok seyahat edebilirsiniz. Bence minik bir seyahat bavulu odanızda hazır bulunmalı artık! Yabancı dil öğrenmek biraz daha çaba ve emekle sizin için çok daha kolay olacaktır. Ya da bu dönemde sosyal medyada bir fenomen olacaksınız, bu da bir ihtimal sizler için.

Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlarınız; 8 Şubat ile 5 Mart arası, 4 Nisan 11 Mayıs arası – 26 Haziran ile 8 Ağustos arası, 16 Aralık ile 31 Aralık arası.