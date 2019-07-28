Yengeç – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay harika etkilere sahip, hemen olası etkilerinden bahsedelim. Öncelikle güzel hediyeler alabilirsiniz, çok istediğiniz bir eşya ve gerece sahip olabilirsiniz.

Yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilir, finansal anlamda yeni kazanç kapıları ile karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile bir araya gelebilir, bir kutlama, organizasyon, etkinliğe katılabilirsiniz. Tabi bu Yeni Ay etkisi ile abartılı harcamalar içine de girebilirsiniz, aman dikkat diyelim! Ama ben bu Yeni Ay sürecini çok sevdim! Hepiniz için harika sürprizleri var çünkü! Eğer ki serbest meslek sahibi iseniz birçok yeni müşteri ile karşılaşabilirsiniz. Ya da yurt dışı bağlantılı işlerden gelir elde edebilirsiniz. Yabancılarla çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor, parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım veya satım konuları sık sık gündeme gelebilir. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkileri ise ödemeler, krediler, burs, miras, başkalarına ait finansal konular, ortaklaşa kazanımlarla ilgili konular bu Dolunay’ın odak noktası olacak. Finansal konularsa minik bir hayal kırıklığı, pek de hoşunuza gitmeyecek bir haber alabilirsiniz. Hesap hataları gündeme gelebilir. Eğer elinizden çıkarmaya çalıştığınız bir ürün var ise bu Dolunay zamanı rahatlıkla satabilirsiniz. Korkular, endişeler, ölümle ilgili temalar hayatınızda çok daha geniş bir şekilde yer tutabilir. Belki de bu hafta geri durarak artık verimliliğini kaybetmiş, amaca hizmet etmeyen ne varsa bunları bitirme, sonlandırma için aksiyon almanız gerekmektedir.

18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede seyahatler organize edebilir, yakın çevre ve kardeşlerinizle daha yoğun ve yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Yalnız özellikle araç sahibi olanların dikkatli olmasında yarar var, aracınız garip arızalar verebilir, arabanızla ilgilenmeniz ve bakımıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Kardeş ve komşularla ilişkilerde zaman zaman agresyonlar oluşabilir. Kullandığınız iletişim araçları ile ilgili minik sıkıntılarda oluşabilir bu süreçte. 21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu dönem gardırobunuzda yer açmanız gerekebilir, bol bol alışveriş yapabilirsiniz. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Site açma, blog açma, araştırma, yeni eğitimler, seyahatlerle ilgili türlü gelişmeler sağlayacaktır hayatınıza. Reklam, tanıtım gibi işlerle ilgilenebilir, bazılarınız ise yeni bir dil öğrenmek için hazırlıklar yapabilirler. Yine bu tarihe kadar seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Yeni okunacak, araştırılacak kitaplar alabilir, yakın çevrenizle sık sık kitap alış verişleri yapabilirsiniz. Bu dönem araba kullanmayı öğrenebilir, dans kurslarına gidebilir, ufkunuzu genişletecek yeni eğitimler alabilirsiniz. Yazınsal anlamda daha yaratıcı olabilir, bu yazdığınız şeyleri başka insanlarla paylaşmak arzusu duyabilirsiniz.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek. Yeni Ay etkisi ile hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinize düzene sokmak, kardeş ve kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya, pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır.