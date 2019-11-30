Yengeç – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş arayanlar iş bulabilirler, iş arkadaşlarınızdan, birlikte çalıştıkları kişilerden destekler alabilirler. Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzde ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Günlük işlerinizi hallederken çok daha fazla keyif alabileceksiniz.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Dolunay zamanı Güneş ve Satürn birlikte hareket edecekler. İş ve çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var, sağlıkla ilgili de özellikle bel, böbrek ve genital bölgeleriniz hassas olabilir. İş konusunda kendinizi disipline sokmanız gereken bir haftada olacaksınız. Sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekebilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. İş ile ilgili postalarınıza ve gönderilerinize dikkat etmekte yarar var, yanlış bilgiler veya postalar alakasız kişilerin eline geçebilir. Bunun yanı sıra bu hafta tembellik bulutu üzerinize çökebilir ve işleri yetiştirmekte bir parça zorlanabilirsiniz.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız, hatta estetik operasyonlar, yüz gerdirmeler, botoks gibi yerlere harcayabilirsiniz. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada. Güzelleşmek uğruna bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz. 26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu tutulma. Bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir.