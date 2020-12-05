Yengeç – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Mars desteği ile iş ve kariyerinize ilişkin konularda amaç-hedef ve istekleriniz her ne ise bunlar için harekete geçebilecek ve başarıya ulaşabileceksiniz. Ya da bu dönem iş arayışınız olursa rahatlıkla iş bulabileceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütmek, yeni müşterilere ulaşmak çok daha kolay olacaktır. İş hayatınızda hızlı, dinamik, heyecanlı bir süreç olacak. Neptün'ün sert kontağı ise özellikle eğitim, yurt dışı, pazarlama, satış gibi konularda kafanız karışabilir ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ya da bu konularda bazı hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle zehirlenmelere dikkat etmenizde fayda var.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Haritanızın 8. evinde uzunca bir süre ilerleyecek olan Satürn, başkalarının maddi olanakları, miras, borçlar, ödemeler, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda sizi disipline etme ve deneyimler kazanmanız için sizleri bazı testlerden geçirecek.

Parayı nasıl ve ne şekilde kullanmanız gerektiğini ve de değerini çok daha iyi anlayabileceksiniz bu sayede. 8. ev krizlerle ilişkilidir ve aklınıza gelen/ gelmeyen her türlü major krizdir. Ve 8. ev ameliyatlar ve ölümlerle de ilişkilendirilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermediyseniz veya vücudunuzun uzun süredir size verdiği sinyalleri doğru değerlendirmediyseniz ameliyatlar söz konusu olabilecektir. Paranın pek bereketi olmaz bu süreçte, cüzdanınızda adeta delik vardır ve para deli gibi akar gider. Türlü akla hayale gelmeyecek baş belası işler ortaya çıkabilir.

Bu süreçte mirasla ilgili sıkıntılar çıkmasını bekleyebilirsiniz, mirası paylaşmak, bölümlendirmek oldukça sıkıntılı olabilecektir. Geçmişe ait, önemsemediğiniz, gözünüzden kaçırdığınız bir vergi-borç şakkadak önünüze çıkar yüklü bir meblağ şeklinde ve bunu sıkıntılı bir şekilde ödemeniz beklenebilecektir sizden. Bu süreçte safra kesesi ameliyatları gündeme gelebilir. Sağlık olarak tansiyon, kalp, damar hastalıklarına dikkat etmenizde fayda vardır.

Sene boyunca Jüpiter 7. Evinizde seyahat edecek. 7. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik, ikili ilişkiler alanında sizlere türlü fırsatlar ve olanaklar sağlamak için devreye girecek. Size güzel kazançlar sağlayacak sözleşmelerin altına imza atabilirsiniz. Yalnız ve bekâr olanlar evlilik hazırlığına başlamalı. İkili ilişkilerden yana, partnerinizden ve eşinizden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Düşmanlarınız size zarar verecek bir mesafede olamayacaklar, lakin Jüpiter'in koruma kalkanı altında olacaksınız.

Düşmanlarınızın kim olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Olası mahkemeleriniz sizden yana sonuçlanmaya başlayacak. Partneriniz, ortağınız veya eşinizle birlikte sık sık seyahate çıkabilirsiniz, bu seyahatler yurt dışı seyahatleri olabilir. İlişkilerinizde daha komformist bir tavır sergileyebilirsiniz, her zamankinden çok sahiplenici olabilirsiniz. Eşinize finansal anlamda destek olmanız gerekebilir. Eğer yalnız iseniz, uzun soluklu bir ilişki için kendinizi hazırlayın. İkil ilişkilerinize daha iyimser bir tavır da sergileyebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa şayet, eşinizle hırla-gürle değil anlaşma ortamını sağlayarakta boşanabilirsiniz.

19 Aralıkta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. 8. evinize giriş yapan Jüpiter; öncelikle ortaklaşa kazanımlar, başkalarına ait kazançlar, miraslar, nafaka gibi konular üzerinde etkili olacaktır. Başkalarının paraları veya imkânlarından çok daha rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kredi çekmek bu dönem çok daha kolay ve zahmetsiz olacaktır sizin için ama dikkat boyunuzu aşabilecek borçların altına girmeyin.

Bir süredir sizi rahatsız eden ruhsal veya fiziksek sorunların varsa şayet bu 13 aylık dönemde bunlardan kurtulmak için profesyonel destekler alabilirsiniz. Öğrenciler bu dönem çok daha rahat bir şekilde burs alabilecekler, işlerine yatırım yapacak olanlar kısa vadede geri dönüş sağlayabilecekler. Ortaklıklardan elde edilen gelirlerle de artışlar meydana geliyor. Eşinizin finansal kazançlarında iyileşme ve artış meydana gelmeye başlayacak. Sponsorluk görüşmeleriniz çok daha olumlu sonuçlanabilir.

Olası borçlarınızdan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabileceksiniz. Bu elinize geçecek olan bir parayla olabilir. Bu süreçte kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz. Ölüm var mı, öldükten sonra hayat nasıl gelişiyor temalı konular üzerine derin araştırmalar yapabilirsiniz. Gizli ilimlere, ökült konulara ilginiz, merakınız artabilir, bol bol okuyabilir, bilgiler bulabilirsiniz. Ruhsal anlamda büyük değişim / dönüşüm geçirebileceğiniz bir sene sizleri bekliyor olacak.