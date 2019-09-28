Yengeç – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile biraz daha hayatın keyifli yanlarına odaklanmak, sosyalleşmek, hobilere yönelmek, size keyif verecek konularla ilgilenmek için çok uygun. Keza yeni bir hobinin eğitimine başlamak, sanatsal konularda başarı yakalamak içinde güzel.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem sizleri eve kapatmak, bağlamak zor olacak. Oldukça aktif, hareketli bir süreç başlıyor sizler için. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için çok daha fazla zaman harcamanız ve çaba sarf etmeniz gerekebilecek ama amaçlarınıza ulaşabileceksiniz. Yalnız aile içinde tansiyonlar yükselmeye başlıyor veya ev sahibinizle! Bu tarz ilişkilere hafiften dikkat etmenizde yarar var.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Yalnız cinsel enerjinin biraz daha yoğun olabileceği flörtler, yakınlaşmalar içine çekilebilirsiniz. Birliktelikleri olanlar, daha tutkulu, romantik bir süreç içine girecekler. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin tüm sırlarını öğrenmek için harekete geçebilirsiniz.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular aşk, çocuklar, yaşamın keyif verici yanları, hobiler üzerine olacaktır. Yalnızlıktan dem vuran arkadaşlarım özellikle bu hafta ciddi ilişkilere çekilebilirler, sizden yaşça büyük veya ruhen olgun biri ile gönül ilişkilerine başlayabilirsiniz. Yalnız yaşamı bu hafta fazlası ile ciddiye alabilir, her şeyi kişiselleştirebilirsiniz, tadını çıkarmaya bakın. Elle tutulur, somut bir takım hobilere yönelebilirsiniz.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı çalabilir ki bu tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu Yeni Ay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir bu. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın.