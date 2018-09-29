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Yengeç – Ekim Aylık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?
Eylül 29, 2018
Yengeç – Ekim Aylık Burç Yorumu
Ekim ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım veya satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir.

10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile biraz daha hayatın keyifli yanlarına odaklanmak, sosyalleşmek, hobilere yönelmek, size keyif verecek konularla ilgilenmek için çok uygun. Keza yeni bir hobinin eğitimine başlamak, sanatsal konularda başarı yakalamak için de güzel. 24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş, yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş arayanlar iş bulabilirler, iş arkadaşlarınızdan, birlikte çalıştıkları kişilerden destekler alabilirler. Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzde ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Günlük işlerinizi hallederken çok daha fazla keyif alabileceksiniz.

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