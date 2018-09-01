Yengeç – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

6 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Site açma, blog açma, araştırma, yeni eğitimler, seyahatlerle ilgili türlü gelişmeler sağlayacaktır hayatınıza. Reklam, tanıtım gibi işlerle ilgilenebilir, bazılarınız ise yeni bir dil öğrenmek için hazırlıklar yapabilirler.

Yine bu tarihe kadar seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Yeni okunacak, araştırılacak kitaplar alabilir, yakın çevrenizle sık sık kitap alışverişleri yapabilirsiniz. Bu dönem araba kullanmayı öğrenebilir, dans kurslarına gidebilir, ufkunuzu genişletecek yeni eğitimler alabilirsiniz. Yazınsal anlamda daha yaratıcı olabilir, bu yazdığınız şeyleri başka insanlarla paylaşmak arzusu duyabilirsiniz.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek. Yeni Ay etkisi ile hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinize düzene sokmak, kardeş ve kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya, pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır.

9 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Yalnız kadar cinsel enerjinin biraz daha yoğun olabileceği flörtler, yakınlaşmalar içine çekilebilirsiniz. Birliktelikleri olanlar daha tutkulu, romantik bir süreç içine girecekler. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin tüm sırlarını öğrenmek için harekete geçebilirsiniz.

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.