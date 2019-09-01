Yengeç – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte, ev, yuva ve aile yerleşimine ait konularda huzur ve dengeyi, güzelliği sağlayacak olan kişi siz olacaksınız. Ev içinde olası sorunların üstesinden diplomatik yeteneklerinizi kullanarak orta yolu bularak sağlayabileceksiniz. Evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir yeniden dekore edebilir, boya badana gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev almak ya da satmak gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak içinde güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz. Bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olur ise eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri vs gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın yayın medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma-satma gibi işler olabilecektir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir.