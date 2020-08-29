Yengeç – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Eğitimle ilgili konularda önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri gibi konularla uğraşabilirsiniz.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma satma gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak içinde güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda şanslı, kazançlarınızı artırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Yine bu tarihe kadar güzellik, kıyafet, kuaför, bakım, süs gibi konular için sıkça para harcayabilir, gardırobunuzda ekstra yer açmanız gerekebilir. Lükse olan ihtiyacınız bu tarihlerde artabilir. Ama hemen korkmayın, Venüs finans evinizden geçerken sizlere kazançlarınızı arttırmak içinde yardımcı olacaktır. Yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars sizin 10. evinizde geri gidecek ve iş, kariyer, mesleki konular üzerinde etkin olacaktır. Bu süreçte iş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklememekte yarar var, üstlerinizden, yöneticilerinizden sık sık canınızı sıkan eleştiriler alabilirsiniz. Bu dönem tam da aslında alttan almanız, sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem. Bu transit zamanında hatalarınız ve attığınız adımlar çok daha gözle görülür olacaktır. Terfi almak bu tarihler arası biraz daha zor olacaktır. İş değiştirmek için pek de uygun bir süreç değildir. İş anlamında eşekler gibi çalışırsınız, çok yorulursunuz ama çok az takdir görebilirsiniz. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Yöneticilerle ilişkilerde agresyon hakim olabilir, hakkınızı yeterince savunamayabilirsiniz. Ya da kendinizi sürekli bir şeylerin karşısında savunur bir halde bulabilirsiniz. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma satma gibi işler olabilecektir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir.