Yengeç – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. 6. Evinizde meydana gelecek olan tutulma ile gündeminizde sağlık ve iş koşullarınız olacak daha çok. Bu dönem sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Diyete başlamak ya da sağlıkla ilgili olası sorunlarınıza çözümler bulabilirsiniz. Günlük hayatınızda ufak tefek de olsa kazalar söz konusu olabilir.

Bu dönem özellikle iş yerinde kazan kaynayabilir, bir takım dedikodular, konuşmaların olabileceği gibi çalıştığınız yerin organizasyonel yapısı değişebilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı bir takım işleriniz varsa bu konular stres kaynağı olabilir. İş için olası çıkacağınız seyahatlerde sorunlar ortaya çıkabilir. Akademik olarak çalışmalarınız var ise veya hukuksal konular ciddi stresle, problemli konulara işaret etmekte. 21 Haziran’da ise Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay seyahat edecek. Süper güç ve motivasyon verecek ve adeta bütün projektörlerin üzerinize çevrilmesine neden olacak. Yeni başlangıçlar, girişimler, güçlü atılımlar yapmak için süper bir sürece giriş yapacaksınız. Sıkıntılı, endişeli, dertli süreç sona ermiş olacak sizler için.

Yine 21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu tutulma zamanında. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız.