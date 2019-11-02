Yengeç – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızı ilgilendiren konularda Venüs etkilerini göstermeye başlayacak. Olası sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebilecek, diyet gibi kişisel sağlığınıza iyi gelecek ve günlük yaşamınızda sizi motive edecek şeylere yönelmeye başlayabilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerden hem iş hem de finansal anlamda destek görebilirsiniz. Minik bir ev hayvanı ile hayatınızı daha keyifli bir yer haline getirebilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili olası sorunlar yerini daha barışçıl bir havaya bırakabilir.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yine bu günlerde yalnız kalmak isteyebilir, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bu Dolunay zamanı, finansal anlamda bir engeli aşmak, krizi yönetmek, finansal anlamda daha rahat ve kolay bir şekilde destek bulabileceksiniz. Bu gizli, el altından bir destek olabilir. Bu Dolunay, işin içinde hem de Satürn olduğu için önemli. Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. İçsel olarak sizi huzursuz eden konularla ilgili destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca kredi işlerini araştırabilir, yatırım konularına göz atabilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar gizlilik içinde olacaktır. 19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın aşk, özel hayat, hobiler, riskli girişimlerle ilgili konular üzerinde olabileceğine işaret etmekte. Eğer yalnız, sevgilisi olmayan gruptaysanız bir dolu flörtler söz konusu ama bu flörtlerin ama teması cinsellik üzerine olabilir, cinsel anlamda çok güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak için çok keyifli bir sürece giriyorsunuz. Bunu yanı sıra enerjinizi doğru bir şekilde kullanmak, kanalize etmek için hobilerinize yönelebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Riskli girişimlerde bulunmaya, riskli aktivitelerde şansınızı denemeye çok daha açık olacaksınız, bu dönem alacağınız riskler zararla sonuçlanmayacaktır. Keza televizyon, medya, yayın, sahne önü gibi işlerde de gerekli mücadele sonunda istediklerinizi elde edebileceksiniz.

22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık süreçte odak noktanız yaşamınızda iş ve sağlık konuları olacaktır. Check up yaptırmak için oldukça uygun bir süreçtir. İş arayanlar bu dönem içinde işe başlayabilirler. Günlük yapılması gereken, hatta size angarya gibi gelen işlerinizi daha eğlenceli bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu bir aylık süreçte iş konularında kendinizi adeta bir köle gibi hissedebilir, her zamankinden çok daha fazla çalışmanız, mesai harcamanız gerekebilir ve daha çok yorulacaksınız ne yazık ki. Stresli bir iş süreci sizleri bekliyor. Bir tarafta yetiştirilmesi gereken işler diğer taraftan hayatın idamesi için yapılması gereken rutin işler bir süreliğine sizi fazlaca yorabilir. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için daha çok para harcayabilirsiniz, eğer yalnızsanız Venüs ilişkiler konusunda yaraların sarılması konusunda destek olabilecektir. 8 Aralık tarihine kadar yalnız olmanız biraz zordur, güzel bir ilişkinin başlangıcının adımları atılabilir, bazılarınız evlenme teklifi alabilir, söz ve nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. Aşk meşk konularında başkalarına bu süreçte ara buluculuk edebilir, bol bol çöpçatanlık yapabilirsiniz. Özel hayatınızda ise rekabet duygunuz tetiklenebilir, varsa partneriniz onu bu dönem daha çok kıskanabilirsiniz.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Diyete veya spora başlamak için uygun koşul ve fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Tam da bu Yeni Ay etkisi ile profesyonel bir destek ile pilates ya da yoga gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Eğer ki iş arıyorsanız dönemlik kısa süreli de olsa bir iş bulabilirsiniz. Ya da iş yerinizde şimdiden sene sonu için tatil izni almak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi halledebilmek için yeni çalışanlar, yeni yardımcılarla görüşebilirsiniz.