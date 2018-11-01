Yengeç – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı çalabilir ki bu tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise bu Yeni Ay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz.

Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. 9. evinizde ilerleyecek olan Mars, yayıncılık, iletişim, yurt dışı ile ilgi projeler, yabancılarla ilgili işler, yurt dışına seyahatler konusunda yaşamınızda hız vermeye başlayacak. Sıkça seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız bu saydığım konularla ilgili agresyon, mücadele, stres gibi durumlarla da sıkça karşılaşabilirsiniz. Eğer ki kitap çıkarmak gibi bir planınız var ise bu süreci değerlendirebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili planlarınızı daha ciddi bir hale getirebilir, bu konularda somut sonuçlar elde edeceğiniz adımlar atabilirsiniz. Yalnız Mars'ın Balık burcundaki hali, gerçekçi olmayan hedefler için enerjiyi harcamakta demektir. Bu yüzden yurt dışı, eğitim, yayıncılık, medya, hukuksal konularda harekete geçmek istediğiniz hedefleriniz ne ise gerçekçi olduğuna emin olmanız önem kazanacaktır. Dağılmamaya, enerjinizi doğru kullanmaya özen göstermeniz gerekecektir. Bu süreçte harika bir kar tatili yapabilir, kaymak için kendinize birkaç günlük bir tatil ayarlayabilirsiniz. Ya da deniz kenarı bir yerlere kaçabilirsiniz.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak, finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Dolunay zamanı Güneş ve Satürn birlikte hareket edecekler. İş ve çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var. Sağlıkla ilgili de özellikle bel, böbrek ve genital bölgeleriniz hassas olabilir. İş konusunda kendinizi disipline sokmanız gereken bir haftada olacaksınız. Sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekebilir.