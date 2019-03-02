Yengeç – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız, hatta estetik operasyonlar, yüz gerdirmeler, botoks..vb gibi yerlere harcayabilirsiniz. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada! Güzelleşmek uğruna bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz.

5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. Geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir, eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin, Merkür Retroları’nda sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz. Eğer ithalat ve ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir. 6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Uranüs'ün burç değişimleri genelde dünya üzerinde etkileri bulunmaktadır. Fransız ihtilali, sanayi devrimi, astronomi alanındaki gelişmeler icatlar…vs. gibi. Bireysel haritalarda eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise bu geçişin etkilerini çok daha derinden hissedersiniz. Farklı marjinal yapıda kişilerle arkadaşlıklar kurabilir, farklı, marjinal gruplar içine girebilirsiniz. Sosyal ağınızda bir değişim süreci bekliyor olacak. Hedefleriniz ve yön duygunuzda değişimler meydana gelebilir. Gruplar, dernek aktiviteleri, sivil toplum kuruluşlarında önemli pozisyonlara gelebilirsiniz bu süreçte. Hayatınızda sosyal devrim yaratacaksınız. Uranüs'ün etkilerinden önümüzdeki aylarda sık sık bahsedeceğim.

6 Mart'tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz, bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olur ise eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz, sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri vs gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın, yayın, medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın odak noktası işe ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Bu konulardaki stres yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve kimliğinizi daha rahat ve net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Önemli olan bu süreçte hedef belirlemek olacaktır. Her zaman üstlerinizin, yöneticilerinizin dikkatini çeker pozisyonda olacaksınız. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işlerden, konulardan, reklam, pazarlama, satış gibi konulardan fayda görebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yalnız olanlar, sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlarda atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Eğer evli iseniz eşinizin kardeşi veya kuzeni ile para kazanmak adına belki konuşmalar geçebilir aranızda veya size uzak bir akraba ile. Partnerinizle veya eğlenebildiğiniz bir kişi ile birlikte seyahate çıkmak için çok uygun bir süreçtir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla organizasyonlar yapmak sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Eğitimle ilgili konularda da destekleyici ve keyif verici etkiler altında olacaksınız.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar daha gizli kapaklı hareket etmek isteyebilirsiniz, ruhsal anlamda biraz karmaşa yaşayabilir, ne yöne ne şekilde gideceğine karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte sinirler hassas olur, alınganlık ve tembellik artar. Sanki bir şeyler kendinize koyduğunuz amaçları gerçekleştirmek için harekete geçmenizi sağlayacak enerjiyi size vermiyor gibi hissedersiniz. Yaptığınız hareketleri gizleme eğiliminde olabilirsiniz veya eylemleriniz diğer kişiler tarafından pek fark edilmeyebilir. Gerçek olmayan hisler ve amaçlar peşinde olabilirsiniz. Kısacası dikkat diyoruz!