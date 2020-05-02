Yengeç – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Eğer yalnızsanız aşk kapınızı çalabilir ki bu kişi tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu Dolunay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir bu. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Özellikle ilişkilerden yana istediklerinizi tam olarak elde edemeyebilir, bazı alınganlıklar yüzünden kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Aşktan yana ne yazık ki şans bu süreçte yüzünüze pek gülmeyecek. En iyi ihtimalle eskiden birlikte olduklarınız yeniden kapınızı çalabilir ama onlarla da ileriye dönük düzenli bir ilişki ne yazık ki olmaz. Kendinizi biraz mutsuz ve değersiz hissedebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızdan yana da yüzünüz pek gülmeyebilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu dönem herkesin pek de onaylamayacağı ilişkilere çekilebilirsiniz. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda bu süreçte işler oldukça yavaş seyredebilir, atılması gereken adımlar, alınan kararların uygulanması çok kolay olmayabilir. En iyi ihtimali ile bu süreçte son 1 sene içinde kaçırdığınız bir takım fırsatlarınız var ise bunlarla yeniden karşılaşabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıkların üzerinden yeniden geçmek, değerlendirmek için güzel bir dönem olacak sizler için.

29 Mayıs’ta ise Merkür artık burcunuzda seyahat etmeye başlayacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Özellikle 14 Haziran’a kadar Merkür ileri hareket ettiği dönemde hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konulara hız verecektir. Yalnız önemli bir takım kararlar verirken veya imza atarken daha duygularınıza göre davranabilirsiniz. Ailenizle önemli konuşmalar yapabilir, önemli kararlar verebilirsiniz. Merkür 14 Haziran’dan 12 Temmuz’a kadar Merkür burcunuzda geri hareket edecek. Bu tarih aralığına önemli anlaşma ve sözleşmelerinizi denk getirmemenizde fayda var. Bu dönem iletişimde gecikmeler, aksamalar söz konusu olabilir. Kullandığınız elektronik aletler birden arıza verebilir, datalar, bilgiler kaybolabilir. Dikkatli olmanızda fayda var.