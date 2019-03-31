Yengeç – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer iş arıyorsanız önümüzdeki 10 günlük süreci iyi gözlemleyin ve değerlendirin, sürpriz, beklenmedik ve ani iş teklifleri gelebilir, geçmişte yaptığınız başvurulardan geri dönüşler alabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş ile ilgili kendiliğinden gelişen bir seyahate de çıkmanız gerekebilir.

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer hayatınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkabileceksiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Yalnız bu dönemin handikapı sanırım hızlı ve aceleci davranmak sorunlara yol açabilir, bu yüzden önemli kararlardan önce nefes alıp, iyice düşünmeye özen göstermekte yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda anlaşmalar, sözleşmelerin gündeme gelebileceği gibi eğer iş arayışı içindeyseniz bu dönemde sık sık iş görüşmelerine gidebilirsiniz.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım veya satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Sanatsal, el yeteneklerinin ağır basacağı bir eğitime başlamak için çok uygun ya da yabancı dil eğitimine başlamak için de. Kardeşlerinizden, komşularınızdan, yakın çevrenizden maksimum yarar görebileceksiniz. Keza planlanmamış bir seyahat durumu da söz konusu olabilir. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak, kuracağınız samimi ilişkiler iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilecektir. Kendinizi daha rahat ortaya koyabilecek ve direk tavırlı olabileceksiniz bu tarihe kadar. İş görüşmelerine gitmek için olumlu bir zaman. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlarınızın odak noktası siz olacaksınız, partiler, davetler, organizasyonlar! Sosyal yaşamınıza adeta bahar geliyor, oldukça canlı ve hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Arkadaşlarınızdan çok güzel desteklerde görebileceksiniz. Bunun yanı sıra iş hayatından kazandığınız gelirleriniz de aynı performansta artmaya başlıyor, bu bir ay umutlarınıza, isteklerinize ulaşmak sizler için çok daha kolay olacaktır.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 7. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; ortaklıklarınızı ve ilişkilerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Birlikte olduğunuz kişi ile ilişkinizi gözden geçirme, sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyor ise bu süreçte nasıl daha iyi olabilir sorusuna yanıt ararken, eğer bağlar zayıf ve sorunlu ise bu ilişkiyi acaba nasıl kolayca bitirebilirim diye sorgulayabilirsiniz. İlişkinizin ihtiyaçlarını, size kattıklarını düşünebilirsiniz. Üzerinde çok durulmayan eski konular tekrar gündeme gelebilir. Biriyle birlikte iken kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi ise partnerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir, onun iş veya sağlığını ilgilendiren konularla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkilemler, karar vermekte zorlanma, ortağınızın veya partnerinizin tekliflerine karşı uyum göstermek adına daha kolay kabul edici olabilirsiniz. Bu dönem partnerinizin veya ortağınızın ihtiyaçları daha da artabilir. Yalnız olanlar ise yeni başlayacakları ilişki çok ağırdan alınarak devam edebilir.