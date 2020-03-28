Yengeç – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs, yaşamınızın pek de görünür olmayan bir noktasına giriş yapıyor, 12. evinize. Bu, ilişkisi olanlar için aslında bir nevi kırmızı alarm zamanı! Kıskançlıklar, en büyütülmeyecek olayların büyütülmesi, bir ilişki içindeyken bile kendini yalnız hissetme, gizli saklı ilişkiler içine çekilme, yeni başlayan ilişkilerde hep bir gizem, bulmaca gibi olması, etrafın onaylamaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem daha kendi içinize kapanabilir, kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. İlişkiler arenasında sorun çözmeye çalışmak yerine akışa bırakmakta yarar var.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer hayatınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkabileceksiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Yalnız bu dönemin handikapı sanırım hızlı ve aceleci davranmak sorunlara yol açabilir, bu yüzden önemli kararlardan önce nefes alıp, iyice düşünmeye özen göstermekte yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda anlaşmalar, sözleşmelerin gündeme gelebileceği gibi eğer iş arayışı içindeyseniz bu dönemde sık sık iş görüşmelerine de gidebilirsiniz.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlarınızın odak noktası siz olacaksınız, partiler, davetler, organizasyonlar! Sosyal yaşamınıza adeta bahar geliyor, oldukça canlı ve hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Arkadaşlarınızdan çok güzel destekler de görebileceksiniz. Bunun yanı sıra iş hayatından kazandığınız gelirlerinizde aynı performansta artmaya başlıyor. Bu bir ay umutlarınıza, isteklerinize ulaşmak sizler için çok daha kolay olacaktır. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş. Yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile. Bu Yeni Ay zamanı işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Varsa ortaklıklarınız bu alanda yeni bir yapılanmaya gidebilir yeni olumlu ve düzen getirici kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilirler.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”