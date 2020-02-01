Yengeç – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın biraz daha felsefi, belki de inançlar ile ilgili konularına ilginiz artabilir, bu konular için okumalar, araştırmalar yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla fikir tartışmalarınız, fikir alışverişleriniz daha çok bu konular üzerine dönebilir.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar seyahat edecek. İş ve kariyerinize ilişkin konularda sizleri keyifli gelişmeler bekliyor olacak, kuracağınız samimi ilişkiler iş hayatında daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilecektir. Kendinizi daha rahat ortaya koyabilecek ve direk tavırlı olabileceksiniz bu tarihe kadar. İş görüşmelerine gitmek için olumlu bir dönem. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay, paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Enerjinizi daha çok ilişkiler ve ortaklıklar alanına yöneltebilirsiniz. Enerjinizi daha kontrollü bir şekilde kullanabilir, yeni bağlantılar kurabilir, ortaklıklarla ilgilenebilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarınızı çok daha kolay organize edebilir, idare edebilirsiniz. Yalnız Mars’ın zaman zaman agresyon getireceğini de unutmamak lazım, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda zaman zaman stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Bir süre partner veya ortağı alttan almakta zorlanabilirsiniz. Varsa ortağınız veya partnerinizin minik bir kaza durumu da olabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa iş adamı, ticaretle uğraşan, işletme, borsa gibi sektörlerde çalışan, biraz gergin, çabuk parlayan tipleri hayatınıza çekebilirsiniz. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir. Eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin. Merkür Retrolarında sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz, eğer ithalat ve ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz, bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olursa eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Ama Merkür'ün de bu alanda geri hareket ettiğini unutmayın lütfen.