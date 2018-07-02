Yengeç – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar birbirinden keyifli 3-4 günlük kısa yolculuklar sık sık gündeme gelebileceği gibi, oldukça keyifli haberlerde alabileceksiniz. Bunun yanı sıra eğitime ilişkin konularda güzel gelişmeler yaşayabilir, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden ve komşularınızdan destekler görebileceksiniz.

27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz. Bu krediyi belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz. Beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size ya da borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz.

Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partneriniz iş veya maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.