Yengeç – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Yengeç burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak, yalnız Mars adama harcatır! Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu tutulma zamanında. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu tutulma sürecinde sorumluluk alacağınız bir diğer önemli alan ise maddi konularınız olacaktır. Daha çok kazanmak için normalde daha fazla üstleneceğinizden daha fazla sorumluluk üstlenmeniz, daha fazla çalışmanız gerekebilir. Gelelim ilişkilere, eğer evli iseniz, ortağınız var ise bu tutulma bu tarz ilişkilere yıpratıcı ve koparıcı bir etki taşımakta. Gitmeyen, mutluluk vermeyen her türlü ilişkinin biteceği zamandasınız. Önümüzdeki 2,5 aylık süreçte kötü giden ilişkilere elveda deme zamanı! Partnerle veya ortağınızla, sevgilinizle uzlaşmanın çok olacağına işaret etmekte. Tutulma süreci boyunca çocuklar, hamilelik, yaratıcılık gerektiren işler, yurt dışı, yabancılar, hukuksal konular ve ticari konulardan yana ise destekleneceksiniz.

3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz, aşk ve sevgi konularına ilişkin hem şanslı hem de keyifli bir süreç olacak. Özellikle yalnız Yengeçler sanki etrafınıza herkesi etkileyecek bir enerji yayıyor olacaksınız. Bu tarihe kadar yalnız olanlar türlü aşk ilişkileri ve flörtler içinde bulabilirler kendilerini. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, kilo almaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat! Üzerinize bir rahatlama ve tembellikte çökebilir. 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın. Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise parçası eksik çıkabilir, bunlar hep Merkür'ün cilveleri aslında.

23 Temmuz'da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular; alım veya satım işleri, kazançlarınızı arttırmanın yollarını arayacaksınız, finansal konular, gelir getirici konular olacaktır. Bu konuları hayatınızda daha kolay organize edebilecek ve yönetebileceksiniz. Özel hayatınız, aşk hayatınıza ilişkin ise gergin etkiler bu hafta itibari ile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Siz de aşka yelken açacaksınız, ama azıcık daha sabır sadece.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda şanslı, kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Yine bu tarihe kadar güzellik, kıyafet, kuaför, bakım, süs..vb konular için sıkça para harcayabilir, gardırobunuzda ekstra yer açmanız gerekebilir. Lükse olan ihtiyacınız bu tarihlerde artabilir. Ama hemen korkmayın, Venüs finans evinizden geçerken sizlere kazançlarınızı arttırmak içinde yardımcı olacaktır. Yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.