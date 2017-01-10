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Yengeç – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 10, 2017
Yengeç – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Anaç duygularınız artabilir. Çocuklarınızla ilgilenmek, sevgi, karşılıklı anlayış, öz güven ve merhamet gibi temalarla gününüzü huzur içinde geçirebilirsiniz.

İnsanlarla iletişimde yapıcı etkilere sahip hissedeceksiniz. Aklınızdaki her düşünceyi ortaya dökme gibi bir yan etkiye de sahipsiniz. Ortaklı bir işteyseniz otoriteyi elinize almayı isteyebilirsiniz. Dolayısıyla yetki çatışması meydana gelebilir. Aynı şekilde ikili ilişkinizde baskın gelmek veya özgürleşmek arasında gidiş gelişler yaşayabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!