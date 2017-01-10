Yengeç – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Anaç duygularınız artabilir. Çocuklarınızla ilgilenmek, sevgi, karşılıklı anlayış, öz güven ve merhamet gibi temalarla gününüzü huzur içinde geçirebilirsiniz.

İnsanlarla iletişimde yapıcı etkilere sahip hissedeceksiniz. Aklınızdaki her düşünceyi ortaya dökme gibi bir yan etkiye de sahipsiniz. Ortaklı bir işteyseniz otoriteyi elinize almayı isteyebilirsiniz. Dolayısıyla yetki çatışması meydana gelebilir. Aynı şekilde ikili ilişkinizde baskın gelmek veya özgürleşmek arasında gidiş gelişler yaşayabilirsiniz.