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Yengeç – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu

17 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 17, 2020
Yengeç – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu
17 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, akşam saatlerine kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek.

Sabah saatlerinde günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edecektir. 10:54 ile 19:34 arasında boşlukta seyahat edecek olan Ay, işlerinizin yavaş ilerlemesine sebep olabilir. Önemli projelerinizi bu zaman aralığına denk getirmemeye çalışın. Akşam saatlerinde Ay'ın Oğlak burcuna girişi ilişkilerinizi ve iş ortaklıklarınızı ön plana taşıyor. Önümüzdeki birkaç gün ikili ilişkilerinizde sorumluluk duygusu ön planda olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
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