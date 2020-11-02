Yengeç – 2 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, İkizler burcuna giriş yapacağı 12:59'a kadar arkadaşlıklar ve sosyal çevre alanınızdaki seyahatine devam edecek.

Sabah saatlerinde Ay'ın boşlukta seyahat edecek oluşu sosyal ilişkilerinizde problemler yaşamanıza sebep olabilir. Önemli görüşmeleriniz ve projeleriniz için öğleden sonraki saatleri değerlendirmeniz daha uygun olacaktır. Öğlen saatleri itibariyle kendinizi duygusal ve içe kapanık hissedebilirsiniz. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorsanız öğleden sonraki saatleri değerlendirebilirsiniz.