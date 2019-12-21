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Yengeç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Yengeç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın ev ve yuva alanınızda seyahat edeceği gündüz saatlerinde, Güneş ile kurduğu destekleyici açının da etkisiyle ev içinde çözmeniz gereken her türlü konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Evinize tadilat yaptırabilir, kendinize daha konforlu bir ev ortamı yaratabilirsiniz. Ay'ın Akrep burcuna geçiş yapacağı akşam üstü saatlerinde ise aşk ve flört konuları gündeme geliyor. Ay’ın Venüs ve Uranüs ile kuracağı T-kare açı kalıbının etkisiyle partnerinizle, sosyal çevrenizle veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizde ortaya çıkabilecek krizleri çözmek pek kolay olmayabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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