Yengeç – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın ev ve yuva alanınızda seyahat edeceği gündüz saatlerinde, Güneş ile kurduğu destekleyici açının da etkisiyle ev içinde çözmeniz gereken her türlü konuyu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Evinize tadilat yaptırabilir, kendinize daha konforlu bir ev ortamı yaratabilirsiniz. Ay'ın Akrep burcuna geçiş yapacağı akşam üstü saatlerinde ise aşk ve flört konuları gündeme geliyor. Ay’ın Venüs ve Uranüs ile kuracağı T-kare açı kalıbının etkisiyle partnerinizle, sosyal çevrenizle veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizde ortaya çıkabilecek krizleri çözmek pek kolay olmayabilir.