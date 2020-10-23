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Yengeç – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Ekim 23, 2020
Yengeç – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Kova burcuna giriş yapacağı 15:16'ya kadar Oğlak burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde ve iş ortaklıklarınızda karşılaştığınız problemler çözümsüz kalabilir. Ay'ın Kova burcuna girişi ile finansal konular önem kazanıyor. Önümüzdeki birkaç günü kredilerinizi ve borçlarınızı gözden geçirmek için değerlendirebilirsiniz. Güneş'in Akrep burcuna girişi ile aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konuların ön planda olacağı 1 aylık döneme giriyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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