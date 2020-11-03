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Yengeç – 3 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 3 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu

3 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 3, 2020
Yengeç – 3 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu
3 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Yengeç burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın İkizler burcundaki seyahati bilinç altınızı ve psikolojinizi ön plana taşıyor.

Kendinizi duygusal ve içe kapanık hissedebilir, gördüğünüz rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Psikolojik destek almayı planlıyorsanız bugünü değerlendirebilir veya manevi yönünüze hitap eden aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketi bugün itibariyle sonlanıyor. Eviniz, aileniz ve duygusal ilişkilerinizde geçtiğimiz üç haftada karşı karşıya kaldığınız problemler önümüzdeki günlerde çözümlenmeye başlayacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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