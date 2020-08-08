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Yengeç – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 8, 2020
Yengeç – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
10 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Kariyer ve ilişkiler konularında gerginliklere, büyük sorunlara, kavgalara, problemlere işaret etmekte. Kariyeriniz konusunda gereğinden fazla hırs ve baskıcı tutum zarar görmenize yol açabilir.

Bu hafta eşinizi veya ortağınızı veya veya partnerinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Kariyerinizde üstlerinizle çatışmamaya, zoraki bir şekilde hak iddia etmemeye özen gösterin. Ve bu hafta lütfen baskıcı, fazla dominant olmamaya özen gösterin. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi devrede olacak. Bu öncelikle cinsel enerjinizi arttırabilir, girişimci ruhunuzu tetikleyebilir, özel hayatınıza hız kazandırabilir. Kişisel hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşmak bu hafta çok daha kolay olabilir. Motivasyonunuz yüksek bir süreç olabilecek. Eğlenceye, hobilere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Keza bu hafta aslında spora başlamak içinde uygun bir hafta diyebilirim sizler için.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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