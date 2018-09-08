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Yengeç – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 8, 2018
Yengeç – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu
10 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Harekete geçeceğiniz, mücadele vereceğiniz alan finansal konular olacaktır. Ödemeler, borçlar, ortaklaşa alandan kazandığınız gelirlerle ilgili hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Mars, bu konularla ilgili zaman zaman stresli koşulları da beraberinde getirebilir. Ödemelerde sıkıntı yaşayabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler olabilir. Sağlığınızı ilgilendiren operasyon gerektiren durumlarda şartları ve koşulları iyice gözden geçirmekte fayda var. Kredi almayı düşünüyorsanız bir süre beklemenizde fayda var, lakin şartlar çok fazla kontrolünüzün altında olmayabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden fikirsel anlamda destekler alabileceğinize işaret etmekte. Bunun yanı sıra, önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Özellikle para ile ilgili olabilir bu görüşmeler. Güçlü kişilerden güçlü destekler, ortak girişimlerinizde başarı elde oranının oldukça yüksek olacaktır bu hafta.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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