Yengeç – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Harekete geçeceğiniz, mücadele vereceğiniz alan finansal konular olacaktır. Ödemeler, borçlar, ortaklaşa alandan kazandığınız gelirlerle ilgili hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Mars, bu konularla ilgili zaman zaman stresli koşulları da beraberinde getirebilir. Ödemelerde sıkıntı yaşayabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler olabilir. Sağlığınızı ilgilendiren operasyon gerektiren durumlarda şartları ve koşulları iyice gözden geçirmekte fayda var. Kredi almayı düşünüyorsanız bir süre beklemenizde fayda var, lakin şartlar çok fazla kontrolünüzün altında olmayabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden fikirsel anlamda destekler alabileceğinize işaret etmekte. Bunun yanı sıra, önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Özellikle para ile ilgili olabilir bu görüşmeler. Güçlü kişilerden güçlü destekler, ortak girişimlerinizde başarı elde oranının oldukça yüksek olacaktır bu hafta.