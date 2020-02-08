Yengeç – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir.

Eğer işiniz bir ortakla gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak bu seyahat 31 Mart’a kadar. Enerjinizi daha çok ilişkiler ve ortaklıklar alanına yöneltebilirsiniz. Enerjinizi daha kontrollü bir şekilde kullanabilir, yeni bağlantılar kurabilir, ortaklıklarla ilgilenebilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarınızı çok daha kolay organize edebilir, idare edebilirsiniz. Yalnız Mars’ın zaman zaman agresyon getireceğini de unutmamak lazım, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda zaman zaman stres yaratan koşullarla uğraşmanız gerekebilir. Partner veya ortağı alttan almakta bir süre zorlanabilirsiniz. Varsa ortağınız veya partnerinizin minik bir kaza durumu da oluşabilir. Eğer hayatınızda biri yoksa iş adamı, ticaretle uğraşan, işletme, borsa gibi sektörlerde çalışan, biraz gergin, çabuk parlayan tipleri hayatınıza çekebilirsiniz.