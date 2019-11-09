Yengeç – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş. Yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile.

Bu Dolunay işin içinde hem Plüton hem de Satürn olduğu için önemli. Varsa ortaklıklarınız bu alanda yeni bir yapılanmaya gidebilir, yeni olumlu ve düzen getirici kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilirler. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, özel hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda iletişim sorunları ve yanlış anlamaları gündeme getirebilir. Hafta boyunca finansal riskler almak, borsa ve yatırım gibi konularda hatalı kararlar verme ihtimaliniz yüksek olabilir.