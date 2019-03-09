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Yengeç – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 9, 2019
Yengeç – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
11 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Dostlarınız veya arkadaşlarınızla birlikte uzun vadeli bir projeye veya ortaklığa soyunabilirsiniz. Ya da bu hafta etkisi güçlü bir organizasyonda yer alabilirsiniz.

Özellikle erkek arkadaşlarınızdan bu hafta önemli destekler alabilir, fayda görebilirsiniz. Dostlarınıza veya partnerinize karşı görev ve sorumluluklarınız artabilir. Arkadaşlarınızdan sağlam, kalıcı, güzel desteklere işaret etmekte. Dostlarınız sayesinde yaşamınızda çözümsüz gibi görünen bir sorunun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Özellikle erkek arkadaşlarınızla birlikte ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Bu hafta organizasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızı bir araya toplayabilir, özel davetler organize edebilirsiniz. Bu hafta dostlukları pekiştirmek, sağlamlaştırmak, yararlı işler yapmak için çok güzel bir hafta.

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