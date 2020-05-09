Yengeç – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. 9. evinizde ilerleyecek olan Mars yayıncılık, iletişim, yurt dışı ile ilgi projeler, yabancılarla ilgili işler konusunda yaşamınızda hız vermeye başlayacak. Yalnız bu saydığım konularla ilgili agresyon, mücadele, stres gibi durumlarla da sıkça karşılaşabilirsiniz. Eğer kitap çıkarmak gibi bir planınız var ise bu süreci değerlendirebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili planlarınızı daha ciddi bir hale getirebilir bu konularda somut sonuçlar elde edeceğiniz adımlar atabilirsiniz. Yalnız Mars'ın Balık burcundaki hali, gerçekçi olmayan hedefler için enerjiyi harcamakta demektir. Bu yüzden yurt dışı, eğitim, yayıncılık, medya, hukuksal konularda harekete geçmek istediğiniz hedefleriniz ne ise gerçekçi olduğuna emin olmanız önem kazanacaktır. Dağılmamaya, enerjinizi doğu kullanmaya özen göstermeniz gerekecektir. Bu süreçte harika bir kar tatili yapabilir, kaymak için kendinize birkaç günlük bir tatil ayarlayabilirsiniz. Ya da su, deniz kenarı bir yerlere kaçabilirsiniz.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Özellikle ilişkilerden yana istediklerinizi tam olarak elde edemeyebilir bazı alınganlıklar yüzünden kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Aşktan yana ne yazık ki şans bu süreçte yüzünüze pek gülmeyecek. En iyi ihtimalle eskiden birlikte olduklarınız yeniden kapınızı çalabilir ama onlarla da ileriye dönük düzenli bir ilişki ne yazık ki olmaz. Kendinizi biraz mutsuz ve değersiz hissedebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızdan yana da yüzünüz pek gülmeyebilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu dönem herkesin pek de onaylamayacağı ilişkilere çekilebilirsiniz. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda bu süreçte işler oldukça yavaş seyredebilir, atılması gereken adımlar, alınan kararların uygulanması çok kolay olmayabilir. En iyi ihtimali ile bu süreçte son bir sene içinde kaçırdığınız bir takım fırsatlarınız var ise bunlarla yeniden karşılaşabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıkların üzerinden yeniden geçmek, değerlendirmek için güzel bir dönem olacak sizler için.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar insanlar sizlerle sırlarını paylaşmaya daha meyilli olabilir veya siz gizli, saklı bir takım konuşmaları yapmak için güvenilir insanlara ihtiyacınız olacak. İletişim ve zihinsel anlamda belki çok dışa dönük olamayacaksınız fakat içinizde bir farkındalık uyanacak ve olaylara koşullara farklı bir gözden bakmaya başlayacaksınız. Daha önce kaçırdığınız atladığınız detayların üzerinden tekrar geçme fırsatı yakalayabileceksiniz. Ve tabii ki bir iç sorgulama da yaşayabilirsiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 8. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, ödemeler konusunda sizi bir parça sıkıntıya sokabilir. Ödeme yapmanız gereken yerler varsa ödemelerde gecikebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızdan finansal anlamda destek görmek biraz zorlaşabilir. Başvurduğunuz kredileri dilediğiniz miktarlarda alamayabilir veya bazı koşullar öne sürebilirler. Tazminat, vergi, burs, nafaka, prim ödemeleri gibi konularda gecikmeler yaşanabilir.