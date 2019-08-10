Yengeç – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu sayede seyahatler organize edebilir, yakın çevre ve kardeşlerinizle daha yoğun ve yakından ilgilenmeniz gerekebilir.

Yalnız özellikle araç sahibi olanların dikkatli olmasında yarar var. Aracınız garip arızalar verebilir, arabanızla ilgilenmeniz, bakımıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Kardeş ve komşularla ilişkilerde zaman zaman agresyonlar oluşabilir. Kullandığınız iletişim araçları ile ilgili minik sıkıntılarda oluşabilir bu süreçte. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz. Belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde.