Yengeç – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ve Plüton etkileşimi ile iş konularında kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var.

İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir hafta sizi bekliyor olacak. Özel hayatınıza ilişkin size güven verecek koşullar oluşabilir. Bu dönem duygusal hayatınızla ilgili sağlam temeller inşa edebilmek için gökyüzü destekleyici olacaktır. Paranızı idare etmek ve yeni kaynaklar bulmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün önemli konuşmalar, yazışmalar yapabilirsiniz ama ortam veya koşullar sizler için çok net olmayabilir. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlarınızdan çok güzel destekler de görebileceksiniz. Bunun yanı sıra iş hayatından kazandığınız gelirlerinizde aynı performansta artmaya başlıyor, bu bir ay umutlarınıza, isteklerinize ulaşmak sizler için çok daha kolay olacaktır.