Yengeç – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işlerden, konulardan, reklam, pazarlama, satış gibi konulardan fayda görebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yalnız olanlar, sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz.

Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlar da atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Eğer evli iseniz eşinizin kardeşi veya kuzeni ya da size uzak bir akraba ile aranızda para kazanmak adına belki konuşmalar geçebilir. Partnerinizle veya eğlenebildiğiniz bir kişi ile birlikte seyahate çıkmak için çok uygun bir süreçtir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla organizasyonlar yapmak sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Eğitimle ilgili konularda da destekleyici ve keyif verici etkiler altında olacaksınız. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kredi çekmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Ortaklaşa işlerden kazandığını gelirleri arttırmak için çalışmalar yapabilirsiniz. Öğrenci iseniz yeni burs başvuruları yapabilir, sponsor görüşmeleri yapabilirsiniz.