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Yengeç – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 11, 2020
Yengeç – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
13 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında zorlanmalar, gerginlikler, krizler, ayrılıklar, kopuşlar gündeme gelebilir. İlişkilerden yana krizlerle mücadele etmeniz gerekebilir.

Farklı, sıra dışı yaklaşımlar sergileyerek minimum hasarla atlatabilirsiniz. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek, ilişkiler başlatmak için de pek ideal değil, zararla sonuçlanabilir. açıkçası. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler, özel hayatla ilgili kıskançlık durumları oluşabilir. Yalnız olanlar, iş çevrenizden biri ile yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Hafta boyunca herhangi bir sözleşme imzalamak için de uygun değilken, elinizde mevcut bir takım sözleşmeleri işlerle ilgili de stresli durumlar meydana gelebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler de aynı şekilde bozulabilir. Hafta boyunca barış ortamını hayatınızın her alanında yakalamak bir parça zorlaşabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
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Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
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Oğlak
Kova
Balık
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