Yengeç – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Partner, ortaklık, ilişkiyi ilgilendiren konularda önemli, büyük bir engelin aşılması gerekebilir.

Sevgi bu hafta daha da derinleşebilir. Fakat partneriniz veya ortağınız ailenizle, aile bireylerinizle ilişkilerde zorlanmalar, stresli durumlar ortaya çıkabilir. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Çıkacağınız olası seyahatlerde değerli eşyalarınıza mukayyet olun, bavulunuzu bir yerlerde unutmayın. Dalgınlık yüzünden yanlış rezervasyonlar, hatalı bilet alımları söz konusu olabilir. Resmi evraklarınızın zarar görmemesine dikkat edin veya bir yerlerde unutmayın.