Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 13, 2020
Yengeç – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu
14 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay , eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek.

Yeni ay etkisi ile, hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinizi düzene sokmak, kardeş-kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya-pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden fikirsel anlamda destekler alabileceğinize işaret etmekte. Bunun yanı sıra, önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Özellikle para ile ilgili olabilir bu görüşmeler. Güçlü kişilerden güçlü destekler, ortak girişimlerinizde başarı elde oranının oldukça yüksek olacaktır bu hafta.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
66 günlük Mars Retrosuna hazır olun!
Yılın en şanslı zamanlarına hazır olun!
Dinçer Güner uyarıyor: Şans kapınızı çalabilir