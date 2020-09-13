Yengeç – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay , eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek.

Yeni ay etkisi ile, hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinizi düzene sokmak, kardeş-kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya-pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden fikirsel anlamda destekler alabileceğinize işaret etmekte. Bunun yanı sıra, önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Özellikle para ile ilgili olabilir bu görüşmeler. Güçlü kişilerden güçlü destekler, ortak girişimlerinizde başarı elde oranının oldukça yüksek olacaktır bu hafta.