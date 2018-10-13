Yengeç – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yurt dışı bağlantılı işlerde, eğitimde, sınavlarda, seyahatlerde ya da yurt dışı gönderilerinizde aksaklıklar, engeller, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle uçak seyahatleriniz varsa bu hafta sıkça rötarlarla karşılaşabilirsiniz.

Keza bu hafta tanıtım, reklam, organizasyon, halkla ilişkiler faaliyetleri için de pek uygun bir süreç değil. Aksaklıklar, problemler, engeller, sorunlar söz konusu olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmeyin, müşterinizle de yanı şekilde. Bu hafta birlikte çalıştığınız kimseler veya müşterileriniz sizi delirtebilir. Merkür/Neptün etkileşimi ile çıkacağınız olası seyahatlerde değerli eşyalarınıza mukayyet olun, bavulunuzu bir yerlerde unutmayın. Dalgınlık yüzünden yanlış rezervasyonlar, hatalı bilet alımları söz konusu olabilir. Resmi evraklarınızın zarar görmemesine dikkat edin veya bir yerlerde unutmayın.