Yengeç – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İkili ilişkiler ve ortaklıklardan soğukluk, mesafe, sevginin kaybolması, ilişkilerin bitmesi, ortaklıkların bozulması gibi etkiler söz konusu. İkili ilişkilerde krizleri çok dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekmektedir. Değersizlik hissi, yalnızlık hissi söz konusu olabilir. Eğer yalnız iseniz armudun sapı üzümün çöpü ona buna kulp takarak kimseyi beğenmeyedebilirsiniz. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Bu hafta yaşamınızı güzelleştirmek veya kendinizi güzelleştirmek adına girişimlerde bulunmak için harika bir hafta. Eğer yalnız iseniz sizden mesafe olarak uzakta olan bir ile romantik yakınlaşmalarınız olabilir. Kişisel hobilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Bu hafta sanatsal aktivitelerde başarı haftasına dönüşebilir sizin için. Ya da bu konularda eğitime başlayabilirsiniz.

Venüs/Plüton etkileşimi ile ailevi sorunlar, aile ile ilgili kayıplar, ikamet edilen yerle ilgili sorunlar, yaşamdan beklentilerin düşmesi, depresyon, hedef sapması gibi durumlar oluşabilir. Bu hafta biraz sabır haftası açıkçası. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler, özel hayatla ilgili kıskançlık durumları oluşabilir. Yalnız olanlar iş çevrenizden biri ile yakınlaşmalar söz konusu olabilir.