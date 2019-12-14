Yengeç – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız, hatta estetik operasyonlar, yüz gerdirmeler, botoks gibi yerlere harcayabilirsiniz. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada.

Güzelleşmek uğruna bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz. Yatırım yapmak, yatırım hesapları açmak, faizleri araştırmak, emeklilik hesabı açtırmak için de uygun bir dönemde olacaksınız. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. İş ve çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var, sağlıkla ilgili de özellikle bel, böbrek ve genital bölgeleriniz hassas olabilir. İş konusunda kendinizi disipline sokmanız gereken bir haftada olacaksınız. Sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekebilir.