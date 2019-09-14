Yengeç – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de yakın çevreniz, özel hayatınız, ortaklık gerektiren işler, kardeşlerinizle ilgili yaşamınızda verdiğiniz bir takım mücadeleler varsa bu mücadelelerden başarı ile çıkabileceğinize işaret etmekte. Koşulları kendi lehinize çevirebilecek bir duruş sergilemelisiniz. Eğer yeni bir yazıya, senaryoya, kitaba, web sitesi ile ilgili işlere, tanıtım, pazarlama, reklam gibi işlere başlamak veya bu gibi işlerde başarı elde etmek kolay olacaktır, istediğiniz sonucu elde edebileceksiniz.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir anlamını içermektedir. Özelikle sağlık, günlük işler, çalışma koşulları, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimle ilgili konularda bu etkileri hissedebilirsiniz. İşinizi yaparken veya işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında fayda var. Sağlıkla ilgili olarak, bilmediğiniz etmediğiniz alternatif tıp yöntemlerinden uzak durun, zehirlenmelere karşıda dikkatli olun. İş ve eğitim konularında hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu alanlarda her ne yapıyorsanız sadece kendinize güvenerek yapın. Birlikte çalıştığınız kişiler veya yanınızda çalıştırdığınız yardımcılarınız hayal kırıklığı yaşatabilir.