Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 14, 2019
Yengeç – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
16 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de yakın çevreniz, özel hayatınız, ortaklık gerektiren işler, kardeşlerinizle ilgili yaşamınızda verdiğiniz bir takım mücadeleler varsa bu mücadelelerden başarı ile çıkabileceğinize işaret etmekte. Koşulları kendi lehinize çevirebilecek bir duruş sergilemelisiniz. Eğer yeni bir yazıya, senaryoya, kitaba, web sitesi ile ilgili işlere, tanıtım, pazarlama, reklam gibi işlere başlamak veya bu gibi işlerde başarı elde etmek kolay olacaktır, istediğiniz sonucu elde edebileceksiniz.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir anlamını içermektedir. Özelikle sağlık, günlük işler, çalışma koşulları, yurt dışı bağlantılı konular, eğitimle ilgili konularda bu etkileri hissedebilirsiniz. İşinizi yaparken veya işinizle ilgili yatırım yaparken oldukça gerçekçi ve ayaklarınızın yere sağlam basmasında fayda var. Sağlıkla ilgili olarak, bilmediğiniz etmediğiniz alternatif tıp yöntemlerinden uzak durun, zehirlenmelere karşıda dikkatli olun. İş ve eğitim konularında hayal kırıklıkları oluşabilir. Bu alanlarda her ne yapıyorsanız sadece kendinize güvenerek yapın. Birlikte çalıştığınız kişiler veya yanınızda çalıştırdığınız yardımcılarınız hayal kırıklığı yaşatabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Mistik deneyimlere hazır olun!
Venüs, Terazi burcuna geçiyor: Mutlu aşklar zamanı
Merkür Terazi burcunda: Tatlı dilli olma zamanı