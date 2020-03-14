Yengeç – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın biraz daha felsefi belki de inançlar ile ilgili konularına ilginiz artabilir, bu konular için okumalar, araştırmalar yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla fikir tartışmalarınız, fikir alışverişleriniz daha çok bu konular üzerine dönebilir. Yine bu süreçte seyahat etme fikri güzel gelebilir size, birkaç günlüğüne bir yerlere kaçmak isteyebilirsiniz. Ya da vize, pasaport işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bu konulardaki stres yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve kimliğinizi daha rahat ve net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Önemli olan bu süreçte hedef belirlemek olacaktır. Her zaman üstlerinizin, yöneticilerinizin dikkatini çeker pozisyonda olacaksınız. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır. İlişkileriniz, ortaklıklarınız ve evlilikle ilgili konularda üzerinizde baskı ve ağırlık ortadan kalkmaya başlayacak, rahat bir nefes alacaksınız. Satürn'ü bu alandan uğurlayacaksınız.

Satürn yeni bir sürece giriş yapıyor olacak. Haritanızın 8. evinde uzunca bir süre ilerleyecek olan Satürn, başkalarının maddi olanakları, miras, borçlar, ödemeler, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda sizi disipline etme ve deneyimler kazanmanız için sizleri bazı testlerden geçirecek. Parayı nasıl ve ne şekilde kullanmanız gerektiğini ve de değerini çok daha iyi anlayabileceksiniz bu sayede. 8. ev krizlerle ilişkilidir ve aklınıza gelen gelmeyen her türlü majör krizler söz konusu olabilir. 8. ev ameliyatlar ve ölümlerle de ilişkilendirilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermediyseniz veya vücudunuzun uzun süredir size verdiği sinyalleri doğru değerlendirmediyseniz ameliyatlar söz konusu olabilecektir. Paranın pek bereketi olmaz bu süreçte, cüzdanınızda adeta delik vardır ve para deli gibi akar gider. Türlü akla hayale gelmeyecek baş belası işler ortaya çıkabilir. Korkularınızla yüzleşme zamanıdır. Bu süreçte mirasla ilgili sıkıntılar çıkmasını bekleyebilirsiniz, mirası paylaşmak, bölümlendirmek oldukça sıkıntılı olabilecektir. Geçmişe ait, önemsemediğiniz, gözünüzden kaçırdığınız bir vergi veya borç varsa, şakkadak önünüze çıkar yüklü bir meblağ şeklinde ve bunu sıkıntılı bir şekilde ödemeniz beklenebilecektir sizden. Bu süreçte kalp ve damar sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var.