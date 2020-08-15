Yengeç – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz.

Aslında koşullarınız uygun ise bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Site açma, blog açma, araştırma, yeni eğitimler, seyahatlerle ilgili türlü gelişmeler sağlayacaktır hayatınıza. Reklam, tanıtım gibi işlerle ilgilenebilir, bazılarınız ise yeni bir dil öğrenmek için hazırlıklar yapabilirler. Yine bu tarihe kadar seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Yeni okunacak, araştırılacak kitaplar alabilir, yakın çevrenizle sık sık kitap alışverişleri yapabilirsiniz. Bu dönem araba kullanmayı öğrenebilir, dans kurslarına gidebilir, ufkunuzu genişletecek yeni eğitimler alabilirsiniz. Yazınsal anlamda daha yaratıcı olabilir bu yazdığınız şeyleri başka insanlarla paylaşmak arzusu duyabilirsiniz.